〔香港热股〕华电国际H股午盘跌幅扩大至近9%,稍早遭投行降级

香港时间13:59,该股跌8.94%,报2.24港元为三周低位.大市恒生指数.HSI则涨0.33%.

另一家电力股华润电力(0836.HK)亦跌逾6%,报15.62港元.

投行花旗的报告称,将华电国际H股投资评级由"买入"降至"沽售",目标价则下调20%至2港元,因该行预期公司第二季度业绩令人失望,且现货煤价即将见底,而公司未来半年面临合约取消等风险.