〔香港热股〕华电国际H股午盘跌幅扩大至近9%,稍早遭投行降级

路透香港8月7日电---中国主要发电商--华电国际(1071.HK)(600027.SS)H股周二午盘跌幅扩大至近9%,稍早遭投行降级,因煤价料将见底回升对电力企业盈利构成压力.
香港时间13:59,该股跌8.94%,报2.24港元为三周低位.大市恒生指数.HSI则涨0.33%.
另一家电力股华润电力(0836.HK)亦跌逾6%,报15.62港元.
投行花旗的报告称,将华电国际H股投资评级由"买入"降至"沽售",目标价则下调20%至2港元,因该行预期公司第二季度业绩令人失望,且现货煤价即将见底,而公司未来半年面临合约取消等风险.
报告预期,受发电机组利用小时下降影响,华电国际第二季度净利按季下跌20%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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