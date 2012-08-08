〔港股业绩〕港交所中期净利按年下跌14%,符合市场预期

路透香港8月8日电---以市值计全球第二大交易所--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周三公布,今年上半年净利同比下降14%,符合市场预期,受累于市场活动量不断减缩.

港交所的公告显示,2012年1-6月净利为22.16亿港元,去年同期则为25.84亿港元;符合汤森路透综合四名分析师预测中位值22.29亿港元.

"上半年市场活动量不断减缩,联交所的平均每日成交金额及股票期权合约平均每日成交量分别按年下跌23%及20%."港交所新任主席周松岗在业绩声明中称.

该股早盘收跌0.93%,报107.1港元.(完)

浏览港交所其他新闻,请点选[0388.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)