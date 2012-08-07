〔银行观点〕香港第二季GDP料增约1%,下半年经济可望略改善--恒生银行

路透香港8月7日电---香港恒生银行(0011.HK)周二发表研究报告称,香港第二季本地生产总值(GDP)预计增长约1%,稍高于首季的0.4%.但该行认为,随着主要经济体已进一步采取宽松政策措施振兴经济,香港经济下半年可望略为改善.

香港政府将于本周五公布第二季的GDP.恒生银行最新一期《香港经济脉搏》称,近期数据显示本港经济尚未出现转机,6月份出口货值下跌,过去数季一直作为经济增长动力的私人消费开支亦渐见回落,反映外围经济不景气对本土经济的影响逐渐浮现.

"当下反映目前经济状况的数据欠佳,以及外围不利因素犹在,经济复苏步伐不会过快."报告称.

恒生预期香港全年的GDP增长为2%,若要达至此预测,意味着下半年的经济增长需加快至3%以上.而政府对全年的GDP增长预估为1-3%.

报告指出,下半年香港经济前景料难乐观.因各国针对经济放缓而采取的连串措施需要时间才见效用,而外围需求疲弱也将不利于亚洲区内的出口增长.由于已发展国家的进口需求下降及内地的经济增长趋缓,香港下半年出口前景恐难寄予厚望,故该行将今年香港出口货值增长预测由原来的3.0%调低至1.5%.

不过,报告相信本地就业市场前景仍然乐观,最近政府公布被视为衡量私营机构商业信心指标的季度商业趋势调查,结果显示大部分行业的招聘意欲较之前略为改善.就业市道理想,将带动实质工资上升.至于整体通胀料将保持持续回落的格局,预计年底通胀回落至约3%水平,全年平均为4.2%.(完)