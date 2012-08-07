〔香港个股〕思捷挖角策略激励股价创14年最大涨幅,转型或变身惹遐想(更新版2)

(新增公司说法及更多分析员评论等)

* 思捷敌前挖角,聘任ZARA管理层为新CEO

* 消息激励股价一度飙近四成

* 分析师称管理层抵定,有助于投资情绪

* 转型计划执行仍为重点

* 基本面未明,上档空间有限

记者 李珊珊

路透香港8月7日电---思捷环球(0330.HK)向主要竞争对手--拥有Zara品牌的西班牙Inditex集团(ITX.MC)挖角,周二受到市场正面追捧,带动股价最多飙升近四成,收盘创下14年来单日最大涨幅.分析师指出,新任行政总裁是否带领定位不明的思捷,走向当红的平价时尚领域,令市场诸多期待,然激情之余,仍需关注基本面的考验.

市场人士指出,新任行政总裁的任命,令一度拖累股价大跌三成的管理层动荡及早回复常轨,对经营而言是具有正面效益.此外,新总裁在平价时尚品牌拥有较多的经验,预料有利于改善思捷的供应链及采购,这些都是平价时装成功的要件之一.

思捷副主席郑明训在记者会上说,"我们会缩短供货的时间,更快速地回应市场需求."

思捷在中午时间宣布,由Inditex集团分销及营运总监Jose Manuel Martínez Gutiérrez,接任已提出辞呈的集团行政总裁(CEO)Ronald van der Vis.Gutiérrez亦曾担任Zara驻北欧区域经理,在此之前亦曾于顾问公司麦肯锡任职.

此消息带动思捷午后股价急涨,收盘大涨27.98%至12.76港元,涨幅为1998年1月以来最高;盘中一度飙升达38.42%至13.80港元,创两个半月来新高,并回补了6月13日当天因Ronald van der Vis意外辞职而引发的逾20%跳空缺口.

德意志银行分析师Anne Ling在报告中称,"新的CEO在颇受好评的零售商有相关经验,这个任命也比我们预期地早一点,我们认为是正面的."

"市场可能会有一些憧憬,ZARA来的CEO会对公司策略调整有些帮助."凯基证券亚洲营运总裁邝民彬说.

他表示,虽然市场亦期待主要国家会出台救市措施,以解决欧债窘境,但在未实现前,思捷此类主要市场在欧洲的类股仍不具吸引力,预料下一阻力在于13.6-14港元间.

**基本面受关注**

不过,德银及其他分析师都提及,新CEO对于转型计划的想法以及欧洲市场前景,仍是思捷必须要面对的挑战.

在被问及新CEO是否继续执行转型计划时,郑明训回答,"有些地方要改一下,就像跑马,同一匹马跑一阵子也会fine tunning(微调),但不会有大的改动."

他并以即将公布业绩为由,不愿评论目前财务状况.思捷预计在9月公布2011/12年度业绩.

郑明训表示,Martínez预计在9月中至9月底间到任,他上周已向Inditex表达辞意并在昨日正式提出辞呈,而Ronald van der Vis则会协助交接.至此,思捷去年底以来连续辞职的三位高层空缺,均陆续到位.

汇丰研究部门在报告里指出,CEO抵定让思捷管理层情况明朗化,但交接过程以及对于转型计划的想法仍不明确.

该投行称,思捷盈利低于预期的风险仍高,因此维持"减码"的评级,目标价仍在7.80港元.

受到Inditex、瑞典Hennes & Mauritz(H&M)(HMb.ST)、日本Fast Retailing(9983.T)的优衣库(Uniqlo)等平价时尚品牌的激烈竞争,思捷近年销售节败退.去年9月公告的年度净利大减近100%以及公司将以四年、180亿港元转型,一度令股价跌至10年来低点7.55港元.

Ronald van der Vis在去年9月宣布公司将以180亿港元的转型计划来找回"产品灵魂",目标在2014/15财年营运利润率回到15%,2011/12财年预估约为1-2%.

不过,被视为是转型计划推手的Ronald van der Vis却在6月以家庭因素为由而提出辞职,接着董事会主席Hans-Joachim Korber亦称因私人原因而辞任.连同去年底因"无法配合转型期间出差欧洲"而辞职的前任财务总监周福安,思捷接连三位高层离去,引起市场哗然,股价也随之走跌.[ID:nSH0107873](完)

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--审校 张喜良

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