〔港股业绩〕港交所第二季净利符预期,将携手内地同业推指数期货产品(更新版2)

(新增记者会内容)

* 第二季净利按年跌21%,受累市场成交萎缩和收购LME支出增加

* 预计明年首季与内地交易所合作推出指数期货产品

* 相信两年内不可能在LME推出人民币计价商品期货

* 仍未定出收购LME相关的资金融资方案

记者 雷美珍

路透香港8月8日电---以市值计全球第二大交易所--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)第二季度净利同比大跌21%,符合市场预期,主要受累于市场交投萎缩以及收购伦敦金属交易所(LME)支出增加.正在致力发展跨境业务的港交所并预期,明年首季将会与内地交易所合作推出首个指数期货产品.

港交所于今年中与深圳和上海证券交易所签订协议,三方将成立合资公司以开发并对外授权指数交易产品、股票衍生产品等业务.

该公司行政总裁李小加周三在记者会上称,期望合资公司于9月正式成立后,将加快编制主要以三方市场交易品种为样本的跨境指数,明年首季推出首个以人民币计价的在岸期货产品.

收购LME是李小加担任港交所行政总裁一职三年战略规划中最重要一环.他表示,LME将会是人民币国际化及港交所突破版图的平台,使港交所进一步扩大其生态圈内投资不同资产类别的离岸内地资本/人民币资金规模.

"一方面可以为中国投资者提供全方位的产品平台,另一方面利用LME为契机,加速人民币的流出与回流."他说.

不过他指出,预计由现在起两年内港交所难以在LME推出人民币计价的商品期货产品,因这涉及需要LME拥有相关的结算所.

港交所此前与LME集团达成协议,以每股107.6英镑或总共13.88亿英镑(约166.73亿港元)收购LME集团,并于上月获后者LME集团股东批准,预计于今年第四季完成.

**盈利承压**

收购LME的效益尚未显现,却先为港交所第二季度获利带来压力.该公司稍早公布,2012年4-6月净利为10.68亿港元,去年同期则为13.46亿港元;并符合汤森路透综合四名分析师预测的10.81亿港元.而上半年净利则按年跌14%,至22.16亿港元.

"上半年市场活动量不断减缩,联交所的平均每日成交金额及股票期权合约平均每日成交量分别按年下跌23%及20%."港交所新任主席周松岗在业绩声明中称.

上半年港交所为建议收购LME集团而产生1.1亿港元支出,主要为专业费用;其中9,100万港元于第二季度入帐,加上第二季度交易费及结算费等收益按季减少,拖累获利表现.李小加表示,营运开支仍有上升压力,因薪酬成本上涨,同时第三季度仍需为收购LME开支入帐.

不过公司将继续维持较高的派息比率,中期股息每股1.85港元,同期每股基本盈利为2.06港元,派息比率约90%.

李小加并称,目前尚未定出收购LME相关的融资方案,但有可能结合债务和股本等多渠道.

他稍早在业绩公告中称,预计全球经济放缓加上欧洲主权债务危机问题所引起的市场不明朗因素将会持续,所以,现在一方面是作长期投资的不错时机,但另一方面市场成交偏低增加港交所短期盈利的压力."现在所作的投资对港交所长远的竞争力会起关键作用."

港交所同时表示,将致力发展人民币业务,并预计今年第三季推出首只在交易所买卖并以人民币交收结算的货币期货,并于第三季推出美元兑人民币(香港)期货合约.

现时在联交所以人民币交易的产品计有41只债务证券、2只交易所买卖基金(ETFs)以及1只房地产投资信托基金.

港交所尾盘由跌转升,收报109.1港元,升0.93%,跑赢大市恒生指数.HSI的0.04%跌幅.(完)

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