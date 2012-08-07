《香港报摘》--经济日报8月8日

* 要闻版头条:

--渣打集团(2888.HK)卷入涉额高达2,500亿美元的洗黑钱案,投资者关注或涉巨额罚款,以及一旦吊销美国牌照对业务构成打击,拖累股价狂泻,香港及英国市场合计单日蒸发市值最多超过1,300亿港元.

* 其他:

--港股重越两万关口,但走势缺乏方向,资金炒完大蓝筹股,转入二三线股寻宝,细价股显着上扬.

--有线宽频(1097.HK)上半年净亏损按年扩大至9,689万港元,因播放主要足球赛事令节目成本上升;转播奥运成本将于下半年入帐,进一步加重成本压力.

--美高梅中国(2282.HK)上半年纯利26.26亿港元,按年升37.75%;不派发中期股息.

--香港飞机工程(0044.HK)中期纯利4.82亿港元,按年升13.41%,派发中期股息每股0.88港元.

--富邦金(2881.TW)旗下富邦香港公布上半年纯利为2亿港元,按年增长17%;净息差扩阔10个基点至1.22%.

--市场消息透露,中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)计划发行10亿元人民币点心债,年期3年,意向息率介乎3-3.1厘.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 曾祥进

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