《香港报摘》--信报8月8日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 头版头条:
--渣打集团(2888.HK)被美国纽约州金融服务局指控违反美国反洗黑钱条例,尽管集团即时作出强烈否认,但消息却触发恐慌性抛售,伦敦股价较香港收低7%.
* 其他:
--新濠博亚6883.HK第二季度净收入按年升23%至8,230万美元,不过经调整EBITDA溢利下跌6%,因泥码(即推广码)下注额减少以及混合泥码赢款百分比欠佳.
--从事钟表零售及批发业务的东方表行(0398.HK)董事林庆麟称,预期中国内地客占公司业务比重较大,近期一位客人购买5-6只表的情况已不复再,公司首要是消化手头价值约20亿港元的存货.
--东亚银行(0023.HK)主席李国宝近日增持英皇证券(0717.HK)股份至5%.
--惠理集团(0806.HK)预料今年上半年净利按年大跌近56%,至8,820万港元.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI