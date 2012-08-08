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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 08:16 BJT

《香港报摘》--信报8月8日

* 头版头条:

--渣打集团(2888.HK)被美国纽约州金融服务局指控违反美国反洗黑钱条例,尽管集团即时作出强烈否认,但消息却触发恐慌性抛售,伦敦股价较香港收低7%.

* 其他:

--新濠博亚6883.HK第二季度净收入按年升23%至8,230万美元,不过经调整EBITDA溢利下跌6%,因泥码(即推广码)下注额减少以及混合泥码赢款百分比欠佳.

--从事钟表零售及批发业务的东方表行(0398.HK)董事林庆麟称,预期中国内地客占公司业务比重较大,近期一位客人购买5-6只表的情况已不复再,公司首要是消化手头价值约20亿港元的存货.

--东亚银行(0023.HK)主席李国宝近日增持英皇证券(0717.HK)股份至5%.

--惠理集团(0806.HK)预料今年上半年净利按年大跌近56%,至8,820万港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 林高丽

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