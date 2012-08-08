《香港重要政经日程》--8月8日-8月15日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
=====================今日香港主要政经消息==========================
8月8日(周三)
-- 先进半导体(3355.HK)公布上半年业绩.
-- 北京北辰实业股份(0588.HK)公布上半年业绩.
-- 创兴银行(1111.HK)公布上半年业绩.
-- 港交所(0388.HK)公布上半年业绩.
-- 廖创兴企业(0194.HK)公布上半年业绩.
-- 金界控股(3918.HK)公布上半年业绩.
-- 中芯国际(0981.HK)公布第二季业绩.
-- 澳博控股(0880.HK)公布上半年业绩.
--09:30 华宝国际(0336.HK)股东周会大会.
--10:00 中国金融租赁(2312.HK)股东特别大会.
--10:30 英皇娱乐酒店(0296.HK)股东周年大会.
--11:00 中国资源交通(0269.HK)股东周年大会.
--11:15 英皇国际(0163.HK)股东周年大会.
--15:45 亚伦国际(0684.HK)股东周年大会.
--16:00 国泰航空(0293.HK)中期业绩记者会.
--16:30 汉基控股(0412.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
8月9日(周四)
-- 长寿花食品(1006.HK)公布上半年业绩.
-- 中国威力印刷(6828.HK)公布上半年业绩.
-- 大新银行集团(2356.HK)公布上年半业绩.
-- 大新金融(0440.HK)公布上半年业绩.
-- 东江环保(0895.HK)公布上半年业绩.
-- 香港电讯-SS(6823.HK)公布上半年业绩.
-- 利丰公司(0494.HK)公布上半年业绩.
-- 宏利金融-S(0945.HK)公布季报.
-- 保诚(2378.HK)公布上半年业绩.
-- SBI HLDGS-DRS6488.HK公布季报.
-- TCL通讯2618.HK公布上半年业绩.
-- TCL多媒体(1070.HK)公布上半年业绩.
-- 永亨银行0302.HK公布上半年业绩.
--10:30 德永佳集团(0321.HK)股东周年大会.
--14:30 北京北辰(0588.HK)业绩记者会.
*--14:30 安永中港对外投资情况简介记者会.
--16:30 利丰公司中期业绩记者会.
*--16:30 香港电讯(6823.HK)业绩记者会.
8月10日(周五)
-- 香港第二季本地生产总值(GDP)报告.
-- 卜蜂莲花(0121.HK)公布上半年业绩.
-- 卜蜂国际(0043.HK)公布上半年业绩.
-- 至祥置业(0112.HK)公布上半年业绩.
-- 中国宏桥(1378.HK)公布上半年业绩.
-- 康大食品(0834.HK)公布上半年业绩.
-- 中国海外发展(0688.HK)公布上半年业绩.
-- 华润水泥控股(1313.HK)公布上半年业绩.
-- 电讯盈科(0008.HK)公布上半年业绩.
-- 保诚(2378.HK)公布上半年业绩.
-- 紫金矿业(2899.HK)公布上半年业绩.
--10:00 昌明投资(1196.HK)股东周年大会.
--14:00 中国南方航空(1055.HK)于广州举行临时股东大会.
--15:30 太古股份公司A(0019.HK)中期业绩记者会.
--15:30 太古地产(1972.HK)中期业绩记者会.
8月13日(周一)
-- 港铁(0066.HK)公布中期业绩.
-- 阳光油砂(2012.HK)公布中期业绩.
-- 路劲基建(1098.HK)公布中期业绩.
-- 利基控股(0240.HK)公布中期业绩.
-- 冠军产业信托(2778.HK)公布中期业绩.
-- 中国黄金国际(2099.HK)公布中期业绩.
-- 中国新城镇(1278.HK)公布中期业绩.
-- 中华网(8006.HK)公布中期业绩.
-- 中国基建港口(8233.HK)公布中期业绩.
-- 亨鑫科技(1085.HK)公布中期业绩.
-- 浩沙国际(2200.HK)公布中期业绩.
-- 理文化工(0746.HK)公布中期业绩.
-- 理文手袋(1488.HK)公布中期业绩.
-- 万裕科技(0894.HK)公布中期业绩.
-- 天虹纺织(1298.HK)公布中期业绩.
-- 滨海泰达物流(8348.HK)公布中期业绩.
-- 翔宇疏浚(0871.HK)公布中期业绩.
--11:30 中国宏桥(1378.HK)业绩记者会.
--11:45 华润水泥(1313.HK)业绩记者会.
--12:00 安全货仓(0237.HK)周年股东大会.
--16:30 香港通讯国际控股(0248.HK)周年股东大会.
8月14日(周二)
-- 公布7月份外汇基金外汇资产.
-- 安徽海螺水泥(0914.HK)公布中期业绩.
-- 中电控股(0002.HK)公布中期业绩.
-- 三一国际(0631.HK)公布中期业绩.
-- 康哲药业(0867.HK)公布中期业绩.
-- 中国电力(2380.HK)公布中期业绩.
-- 阜丰(0546.HK)公布中期业绩.
-- 麦达斯控股(1021.HK)公布中期业绩.
-- 沪光国际上海发展(0770.HK)公布中期业绩.
-- 桑德国际(0967.HK)公布中期业绩.
-- 荣丰国际(0063.HK)公布中期业绩.
-- 盈德气体(2168.HK)公布中期业绩.
--10:00 Pacific Plywood(0767.HK)特别股东大会.
--10:00 乐声电子(0213.HK)周年股东大会.
--15:00 光汇石油(0933.HK)特别股东大会.
--15:30 东方表行(0398.HK)周年股东大会.
--16:30 福方集团(0885.HK)股东特别大会.
*8月15日(周三)
-- 中国雨润食品(1068.HK)公布中期业绩.
-- 联想集团(0992.HK)公布首季业绩.
-- 山东威高(1066.HK)公布中期业绩.
-- 腾讯控股(0700.HK)公布中期业绩.
-- 青岛啤酒(0168.HK)公布中期业绩.
-- 联合水泥(1312.HK)公布中期业绩.
-- 澳科控股(2300.HK)公布中期业绩.
-- 合生元(1112.HK)公布中期业绩.
-- 中国利郎(1234.HK)公布中期业绩.
-- 中油燃气(0603.HK)公布中期业绩.
-- 中国制药(1093.HK)公布中期业绩.
-- 华人置业(0127.HK)公布中期业绩.
-- 中信国际电讯(1883.HK)公布中期业绩.
-- 大昌行(1828.HK)公布中期业绩.
-- 达芙妮国际(0210.HK)公布中期业绩.
-- 远东环球(0830.HK)公布中期业绩.
-- 佐丹奴(0709.HK)公布中期业绩.
-- 海港企业(0051.HK)公布中期业绩.
-- 泓淋科技(1087.HK)公布中期业绩.
-- 茂业百货(0848.HK)公布中期业绩.
-- 路迅通(0888.HK)公布中期业绩.
-- 精电(0710.HK)公布中期业绩.
-- 第一视频(0082.HK)公布中期业绩.
-- 西部水泥(2233.HK)公布中期业绩.
-- 越秀交通(1052.HK)公布中期业绩.
--09:30 海信科龙(0921.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:30 豪特保健(6880.HK)周年股东大会.
--11:00 必瘦站(1830.HK)周年股东大会.
--11:30 路迅通(0888.HK)特别股东大会.
--15:45 慕诗国际(0130.HK)周年股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI