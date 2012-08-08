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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 08:32 BJT

《香港重要政经日程》--8月8日-8月15日

=====================今日香港主要政经消息==========================

8月8日(周三)

-- 先进半导体(3355.HK)公布上半年业绩.

-- 北京北辰实业股份(0588.HK)公布上半年业绩.

-- 创兴银行(1111.HK)公布上半年业绩.

-- 港交所(0388.HK)公布上半年业绩.

-- 廖创兴企业(0194.HK)公布上半年业绩.

-- 金界控股(3918.HK)公布上半年业绩.

-- 中芯国际(0981.HK)公布第二季业绩.

-- 澳博控股(0880.HK)公布上半年业绩.

--09:30 华宝国际(0336.HK)股东周会大会.

--10:00 中国金融租赁(2312.HK)股东特别大会.

--10:30 英皇娱乐酒店(0296.HK)股东周年大会.

--11:00 中国资源交通(0269.HK)股东周年大会.

--11:15 英皇国际(0163.HK)股东周年大会.

--15:45 亚伦国际(0684.HK)股东周年大会.

--16:00 国泰航空(0293.HK)中期业绩记者会.

--16:30 汉基控股(0412.HK)股东周年大会.

=====================近日香港主要政经消息==========================

8月9日(周四)

-- 长寿花食品(1006.HK)公布上半年业绩.

-- 中国威力印刷(6828.HK)公布上半年业绩.

-- 大新银行集团(2356.HK)公布上年半业绩.

-- 大新金融(0440.HK)公布上半年业绩.

-- 东江环保(0895.HK)公布上半年业绩.

-- 香港电讯-SS(6823.HK)公布上半年业绩.

-- 利丰公司(0494.HK)公布上半年业绩.

-- 宏利金融-S(0945.HK)公布季报.

-- 保诚(2378.HK)公布上半年业绩.

-- SBI HLDGS-DRS6488.HK公布季报.

-- TCL通讯2618.HK公布上半年业绩.

-- TCL多媒体(1070.HK)公布上半年业绩.

-- 永亨银行0302.HK公布上半年业绩.

--10:30 德永佳集团(0321.HK)股东周年大会.

--14:30 北京北辰(0588.HK)业绩记者会.

*--14:30 安永中港对外投资情况简介记者会.

--16:30 利丰公司中期业绩记者会.

*--16:30 香港电讯(6823.HK)业绩记者会.

8月10日(周五)

-- 香港第二季本地生产总值(GDP)报告.

-- 卜蜂莲花(0121.HK)公布上半年业绩.

-- 卜蜂国际(0043.HK)公布上半年业绩.

-- 至祥置业(0112.HK)公布上半年业绩.

-- 中国宏桥(1378.HK)公布上半年业绩.

-- 康大食品(0834.HK)公布上半年业绩.

-- 中国海外发展(0688.HK)公布上半年业绩.

-- 华润水泥控股(1313.HK)公布上半年业绩.

-- 电讯盈科(0008.HK)公布上半年业绩.

-- 保诚(2378.HK)公布上半年业绩.

-- 紫金矿业(2899.HK)公布上半年业绩.

--10:00 昌明投资(1196.HK)股东周年大会.

--14:00 中国南方航空(1055.HK)于广州举行临时股东大会.

--15:30 太古股份公司A(0019.HK)中期业绩记者会.

--15:30 太古地产(1972.HK)中期业绩记者会.

8月13日(周一)

-- 港铁(0066.HK)公布中期业绩.

-- 阳光油砂(2012.HK)公布中期业绩.

-- 路劲基建(1098.HK)公布中期业绩.

-- 利基控股(0240.HK)公布中期业绩.

-- 冠军产业信托(2778.HK)公布中期业绩.

-- 中国黄金国际(2099.HK)公布中期业绩.

-- 中国新城镇(1278.HK)公布中期业绩.

-- 中华网(8006.HK)公布中期业绩.

-- 中国基建港口(8233.HK)公布中期业绩.

-- 亨鑫科技(1085.HK)公布中期业绩.

-- 浩沙国际(2200.HK)公布中期业绩.

-- 理文化工(0746.HK)公布中期业绩.

-- 理文手袋(1488.HK)公布中期业绩.

-- 万裕科技(0894.HK)公布中期业绩.

-- 天虹纺织(1298.HK)公布中期业绩.

-- 滨海泰达物流(8348.HK)公布中期业绩.

-- 翔宇疏浚(0871.HK)公布中期业绩.

--11:30 中国宏桥(1378.HK)业绩记者会.

--11:45 华润水泥(1313.HK)业绩记者会.

--12:00 安全货仓(0237.HK)周年股东大会.

--16:30 香港通讯国际控股(0248.HK)周年股东大会.

8月14日(周二)

-- 公布7月份外汇基金外汇资产.

-- 安徽海螺水泥(0914.HK)公布中期业绩.

-- 中电控股(0002.HK)公布中期业绩.

-- 三一国际(0631.HK)公布中期业绩.

-- 康哲药业(0867.HK)公布中期业绩.

-- 中国电力(2380.HK)公布中期业绩.

-- 阜丰(0546.HK)公布中期业绩.

-- 麦达斯控股(1021.HK)公布中期业绩.

-- 沪光国际上海发展(0770.HK)公布中期业绩.

-- 桑德国际(0967.HK)公布中期业绩.

-- 荣丰国际(0063.HK)公布中期业绩.

-- 盈德气体(2168.HK)公布中期业绩.

--10:00 Pacific Plywood(0767.HK)特别股东大会.

--10:00 乐声电子(0213.HK)周年股东大会.

--15:00 光汇石油(0933.HK)特别股东大会.

--15:30 东方表行(0398.HK)周年股东大会.

--16:30 福方集团(0885.HK)股东特别大会.

*8月15日(周三)

-- 中国雨润食品(1068.HK)公布中期业绩.

-- 联想集团(0992.HK)公布首季业绩.

-- 山东威高(1066.HK)公布中期业绩.

-- 腾讯控股(0700.HK)公布中期业绩.

-- 青岛啤酒(0168.HK)公布中期业绩.

-- 联合水泥(1312.HK)公布中期业绩.

-- 澳科控股(2300.HK)公布中期业绩.

-- 合生元(1112.HK)公布中期业绩.

-- 中国利郎(1234.HK)公布中期业绩.

-- 中油燃气(0603.HK)公布中期业绩.

-- 中国制药(1093.HK)公布中期业绩.

-- 华人置业(0127.HK)公布中期业绩.

-- 中信国际电讯(1883.HK)公布中期业绩.

-- 大昌行(1828.HK)公布中期业绩.

-- 达芙妮国际(0210.HK)公布中期业绩.

-- 远东环球(0830.HK)公布中期业绩.

-- 佐丹奴(0709.HK)公布中期业绩.

-- 海港企业(0051.HK)公布中期业绩.

-- 泓淋科技(1087.HK)公布中期业绩.

-- 茂业百货(0848.HK)公布中期业绩.

-- 路迅通(0888.HK)公布中期业绩.

-- 精电(0710.HK)公布中期业绩.

-- 第一视频(0082.HK)公布中期业绩.

-- 西部水泥(2233.HK)公布中期业绩.

-- 越秀交通(1052.HK)公布中期业绩.

--09:30 海信科龙(0921.HK)在中国举行股东特别大会.

--10:30 豪特保健(6880.HK)周年股东大会.

--11:00 必瘦站(1830.HK)周年股东大会.

--11:30 路迅通(0888.HK)特别股东大会.

--15:45 慕诗国际(0130.HK)周年股东大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 雷美珍

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