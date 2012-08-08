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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 08:33 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月8日

路透香港8月8日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7547港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周二收高51.09点,或0.39%,报13,168.6点.因市场愈发乐观认为欧洲央行将很快行动,遏制欧债危机.[ID:nSB8550440]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  206.250    1.33      20927            15.994       0.85
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.010    5.66      84861             3.415       0.74
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   57.100   -0.66     371246            88.559      -0.50
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.550   -0.24      72072            21.481       0.85
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  125.150    0.85      33798             9.705       0.67
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   95.630    1.29      37782             7.416       0.76
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   43.730    0.48     372232            67.823       0.70
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   54.580    1.21      20291             4.233       0.06
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.710    2.01     332978            12.183      -0.31
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   17.430    3.75     254937            13.516       1.93
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   26.510   -1.23      58232             5.139       1.17
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.480    0.12       7926             3.797       0.71
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.240   -0.12      16972             1.337     -48.97
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.850    5.11      39453             0.287      -1.06 (完)

  --整理 雷美珍

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