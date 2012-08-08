《香港报摘》--其他报纸重要消息8月8日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 明报:
--香港服装连锁店堡狮龙(0592.HK)称,由于中国大陆、台湾及新加坡的业务亏损扩大,将导致截至今年6月底为止年度净利将较去年同期大幅下降.
* 星岛日报:
--周大福(1929.HK)主席郑家纯在股东会后称,公司手头现金流没有问题,未来每年开200间店之目标不变.
--华润置地(1109.HK)称与多家银行订立34亿港元定期贷款融资协议,为期三年.
--长实(0001.HK)执行董事赵国雄表示,集团由年初至今累计出售约2,800多个住宅单位,套现超过200亿港元,全年有望超额完成300亿港元的卖楼目标.
* 苹果日报:
--投行高盛认为,味千中国(0538.HK)今年的同店销售增幅持续疲弱,惟公司未制定对策恢复人流,上半年盈利表现将令人失望,目标价削至2.7港元.
* 东方日报:
--中渝置地(1224.HK)7月合约销售约5.71亿元人民币,同比大升约76%.
* 文汇报:
--TCL通讯2618.HK6月的手机及其他产品总销量按年升14%至432.7万台;其中,智能手机销售量升495%至58.41万台,占比13%.
* 大公报:
--合景泰富(1813.HK)7月份录得预售收入10.6亿元人民币,按月下跌12.6%,按年则增长6%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI