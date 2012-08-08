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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 08:47 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息8月8日

* 明报:

--香港服装连锁店堡狮龙(0592.HK)称,由于中国大陆、台湾及新加坡的业务亏损扩大,将导致截至今年6月底为止年度净利将较去年同期大幅下降.

* 星岛日报:

--周大福(1929.HK)主席郑家纯在股东会后称,公司手头现金流没有问题,未来每年开200间店之目标不变.

--华润置地(1109.HK)称与多家银行订立34亿港元定期贷款融资协议,为期三年.

--长实(0001.HK)执行董事赵国雄表示,集团由年初至今累计出售约2,800多个住宅单位,套现超过200亿港元,全年有望超额完成300亿港元的卖楼目标.

* 苹果日报:

--投行高盛认为,味千中国(0538.HK)今年的同店销售增幅持续疲弱,惟公司未制定对策恢复人流,上半年盈利表现将令人失望,目标价削至2.7港元.

* 东方日报:

--中渝置地(1224.HK)7月合约销售约5.71亿元人民币,同比大升约76%.

* 文汇报:

--TCL通讯2618.HK6月的手机及其他产品总销量按年升14%至432.7万台;其中,智能手机销售量升495%至58.41万台,占比13%.

* 大公报:

--合景泰富(1813.HK)7月份录得预售收入10.6亿元人民币,按月下跌12.6%,按年则增长6%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 林高丽

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