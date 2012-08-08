〔港报财经评论〕煤价近底,转买煤股--经济日报8月8日

煤价近底,转买煤股/ 林瑞芬

恒指昨续攀升73点至20,072收市,成交额517.8亿港元,较前日略增,但扣除股价急挫的渣打集团(2888.HK)以及股东减持的创科(0669.HK)交投,与周一成交差不多.虚弱反弹浪建基于憧憬救市措施,后市则以措施的落实为准,呈现所谓”sell in fact”.不能够预知到欧央行何时制定好买债计划,或美联储局何时公布刺激措施,股民就要每日跟进外围消息了.恒指昨收企20,000楼上,但见汇丰(0005.HK)连续两日收阴烛,中移动(0941.HK)又在回吐,两大重磅股未能冲前,难有亢奋之感.本月多数基金经理放假,大户以消息主导舞高弄低似乎特别容易,但主要一些大位要确认突破就不宜造假,后市需留意关键点.

恒指于5月下跌裂口的下限位20,674,刚巧为自2月延伸的降轨阻力位,约20,700为明显关键阻力位,所见熊证在周一被杀之后,再见看淡的投资者囤重仓20,500-20,599关键位前,等候决战.阴谋论,可容许有短暂突破以赶杀熊仔.冲前于20,000关口先有反覆争持,容许有小回,以守支持约19,700判断可否延续反弹浪.持续有超残股反弹,中兴通讯(0763.HK)、玖龙纸业(2689.HK)、熔盛(1101.HK)、味千中国(0538.HK)等涨6%-11%不等.思捷(0330.HK)则因有新CEO上场,刺激股价一度急涨38%咁夸张.论基本面并无变化,变的是市场气氛,迫使部分早前狂沽仓选择平仓先计数离场,引发相关超残股大幅反弹.股价反弹过后,基本面仍薄弱,也容易打回原形.

自欧央行总裁德拉吉讲话提振后,风险胃纳提升,避险股暂失其避难作用.瑞信刚公布报告就建议沽售上半年强势的香港公用股,改持香港地产股,所持原因是公用股已较亚洲总体股市呈溢价45%.地产股则相对有折让.认为目前还未是股民全弃香港公用股时候,始终欧洲经济还难搞活,全球避险资产不多,香港公用股字号老,有溢价是理所当然事.另一类上半年强势的中国内地电力股,股价普挫亦有券商嫌弃.花旗把华电国际(1071.HK)降级至卖出,理由是年初至今逾50%,煤炭价将触底,是时候锁定获利.华电昨劲挫7.3%,拖累华润电力(0836.HK)亦急挫7%,华能(0902.HK)于周一曾急挫5.8%.(003)

----------------------------------------------------------------------------------------

中移动势强,指数火车头/ 余少文

国企指数继续逼近10,000点,大市火车头中国移动(0941.HK)暂受制90港元,尽管电讯股上半年业绩难有惊喜,但料中移动可保轻微增长趋势,支持股价向上突破及带动大市走高.中国内地股市三连升,国企指数昨日则先跌后升,全日升38点或0.45%,收9,851点,成交额105亿港元,不足60%主板H股随大市走高,表现较佳股份都是早前急跌或被洗仓的股份,如山东墨龙(0568.HK)、东方电气(1072.HK)、中兴通讯(0763.HK)等,升幅由8%-11%不等.而红筹指数升19点或0.5%,收3,922点,成交额41亿港元,红筹股则个别发展,有消息的股份较为突出,如获大行看好的华润创业(0291.HK)和传代理三星平板电脑的中国联通(0762.HK).

其实,经济数据和中期业绩,会影响中资股未来四周走势,而三只电讯股近日不约而同有消息,除了联通可能继卖iPhone和HTC手机后再卖三星平板电脑外.中国电信(0728.HK)将会公布收购母公司CDMA网络.而中移动母公司将会新增3个4G试验城市,令4G试验城市增加至13个.似乎三大电讯商的竞争将会更激烈,因为中电信已代理iPhone4S,在3G争霸战中处于弱势的中移动,前景寄望在4G身上.仍然维持4G最快明年才会发牌,故中移动目前只能靠本身业务抗衡联通和中电信,故去年第三季开始,3G上客量一直差于对手.最近三个月上客量分布,中电信、联通和中移动比重分别为32%、35%和33%,而上半年3G上客量分别为1,467万、1,751万和1,587万户,惟中电信5月和6月上客量明显大1-4月,或是推出iPhone套餐刺激所致.

不过,证券商对于三大电讯商上半年盈利预测,普遍预期中电信和联通会按年倒退,大华继显证券预期中电信盈利会跌13%至85亿元人民币,联通料微跌1%至26亿元人民币,中移动是唯一录得盈利增长的电讯股,但增长只有3%至635亿元人民币.中电信盈利急跌料是受累iPhone补贴,故第二季盈利只能跟首季持平约42.7亿元人民币,较去年第二季下跌超过10%.而联通则减少3G手机补贴,料第二季盈利可达16亿元人民币,较首季升60%,但较去年同期却跌30%多.过去一直指出中移动业绩最为稳定,大华继显也料其第二季盈利约357亿元人民币,较去年同期升3%,又较首季盈利278亿元人民币增长28%,是季节性因素影响,第一季是中移动盈利最少的季度,而第一季盈利近数年都占全年盈利的21%-22%比例,故中移动今年盈利应该可达1,293亿元人民币,如按过去超过40%的派息比率计算,则昨日收89港元,今年预测息约3.9厘,吸引力已打折扣.(010)