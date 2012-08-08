〔港报财经评论〕XYZ世代背弃股票--信报8月8日

XYZ世代背弃股票/ 习广思

欧洲何时”放水”是一个问号,当下投资者需要看的是一个路线图.欧央行行长德拉吉上周定下的江湖新规,就是这个蓝图的雏形,至于德国最终会否妥协已是后话,债市初步表态信任,股市暂时见信心支持.欧洲焦点以外,中国将在明天公布7月CPI数据,市场估计低于2%,可能为减息带来空间.这场超卖反弹,配合垃圾寻宝的游戏尚未结束.港股急升后,大市稍为喘定,恒指全日在20,000点水平争持,守住150天线,收报20,072点,上升73点,大市成交额517亿港元,沽空比率10.33%.资金在垃圾股身上轮流追逐,这些股票由高位持续跳水,跌幅曾经达40%-50%,近期市场或认为这批股份下跌风险缩细,也可能在坏消息后刚洗完仓,沽压减轻,市场莫问理由炒起先算.

譬如熔盛(1101.HK)、TCL通讯2618.HK、博耳电力(1685.HK)、中兴(0763.HK)、味千(0538.HK)均异动急升.思捷(0330.HK)因新管理层任命消息,股价大升28%,但昔日从H&M挖角的人才,至今未能为公司扭转劣势,今次从Zara挖走高管又能否成功打救思捷?另一边厢,继汇控(0005.HK)爆出黑金丑闻后,渣打(2888.HK)也卷入黑金旋涡,但这次美国政府的指控更为严重,直指渣打有计划地参与欺诈行为,包括伪造商业纪录、瞒骗监管机构等,并非纯粹监管不力那么简单.事实上,以渣打这样的国际性银行,即使被罚款,甚至被吊销纽约牌照,最多算是遭受痛击,不至于会被摧毁.然而,美国政府花了如此多人力物力财力,翻查两间英资银行过去十年的旧账,可想而知汇控及渣打即使呼冤,也难以洗脱黑金罪名.欧洲昨天开市后,渣打香港股价随即暴跌,收报160.1港元,下跌14.88%.黑金事件既意味着这些国际性银行表面乾净,内里肮脏,过去十年急速拓展新兴市场,所付出的代价不菲.同时,黑金事件、Libor操控案突显国际性金融企业须面对的隐藏风险,汇控的业绩则突显出香港盈利贡献的重要性,更加显出”本地姜”的价值.投资者要选银行股,宁选恒生(0011.HK)、中银(2388.HK),甚至一些香港中小型银行股.

尽管股票市场陶醉于一次又一次的”放水”憧憬,但投资者对股票投资的冷感却反映资金正离弃股市.”债王”格罗斯的说话不一定对,因他早已老猫烧须,但他早前因为”股票已死”论,与教授级人马Jeremy Siegel发生口角,叫各位投资者务必再三思考股票的投资前景.Siegel曾提出”西格尔常态理论”,即统计由1912年起的股票表现,扣除通胀后的长期实际年回报有约6.6%.(B02)

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加元酝酿强劲反弹浪 /苏子

加元兑日圆自2007年11月上旬高见125.52水平后便见顶回落,到2008年9月遇上金融海啸,令汇价在跌破当时的95.65关键支持位后的跌势更为凌厉,此跌浪持续至2009年1月中旬,当汇价触及68.35低位后才能正式止跌回稳,未见再创新低.不过,加元兑日圆自上述低位的反弹却一直乏力升回金融海啸爆发前所造的95.65关键支持位以上,汇价最高仅能反弹至前年4月下旬的94.51高位便乏力再升.随后加元兑日圆主要在72.09至90间上上落落,基本上全无趋势可言.目前加元兑日圆的10周、20周、50周及100周SMA分别处于77.96、78.98、77.92及80.25这四条主要平均线相距不足230点子,反映汇价近年来的走势只是处于一个区间上落的模式运行,而上落的幅度则正在收窄.

加元兑日圆于今年5月下旬低见74.47水平后便在周线图上呈现双周转向的利好形态,随后汇价主要在10周及50周SMA来回上落,但升势暂时受制于20周SMA及100周SMA,相信加元兑日圆经过长时间的没有趋势发展后,较大机会于今年5月下旬见了短期重要底部,目前正在酝酿一个较为显着的反弹浪,一旦升越20周SMA阻力后可以迅即上试100周SMA阻力,相信届时应有足够动力顺利破关而上,从而挑战更为关键的200周SMA阻力.留意今年3月中旬加元兑日圆所造的84.98高位刚好略为升破200周SMA阻力,但破位后却乏力企稳之上,最后更在周线图以穿头破脚兼大阴烛的不利形态下显着回落.

因此,目前200周SMA对加元兑日圆后市的走势极具好淡判别位的功能,稍后汇价的反弹若能成功升越此关键的移动平均线,相信将可展开更为显着的上升浪,进一步升至90心理关口以上波动并考验前年4月下旬所造的94.51高位的可能性绝对不容抹煞.如加元兑日圆稍后的走势可以一如所预料般向上作出重大突破,成功升至200周SMA关键阻力以上波动的话,则会反映一个情况,便是身为商品货币的加元将处于一个非常强劲的势头里运行,而加元的走强亦意味其他商品货币如澳元及纽元的走势将不会差得到哪里去.同时,其他高风险资产价格亦有极高机会随着加元的强势而走高,并使近期一直受欧债危机困扰的欧罗亦会受惠其中.至于身为避险货币的日圆,相信在加元兑日圆向上作出重大突破后,或因届时市场的避险情绪大幅回落而面对较为沉重的抛售压力,从而扭转过去数年来日圆一直异常强劲的走势,故看淡日圆大方向的投资者可待加元兑日圆向上作出重大突破后才伺机入市候高沽出日圆或趁低买入美元兑日圆.(B06)