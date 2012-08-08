〔港报社评〕刘翔失金,仍然伟大--星岛日报8月8日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
"翔飞人"折足伦敦奥运,虽然令亿万中国人失望,但在体育发展史上,已经留下不可磨灭的一笔贡献,证明亚洲人有能力在田径项目冠绝全球,而他昨日告别赛场的行动,亦在全球观众眼前,显示中国运动员并不是只懂争夺奖牌的机器.
刘翔两度以夺奖热门的身分在奥运初赛出局,不少人感到惋惜,也有不少人疑惑,他在京奥退赛时已经受到不少人批评.运动员成为国人的感情投射对象,世界各国皆如此,这在一些大型国际足球比赛后的狂欢或骚乱最为显着.有人指这为运动员增添过分压力,亦有人觉得这是促进运动员作最佳发挥的动力,赛果不如人意时,须正确疏导群众情绪.
刘翔没有按照不少人心中的剧本,上演一场好戏,引起一些人不满.但是,大家不宜就此忽略刘翔不按剧本的即兴表现,几经辛苦单脚站起的刘翔,本欲跳离赛场,中途却转身跳回赛道,亲吻最后一栏后去到终点,在全场掌声中作出相当戏剧性的告别.
告别伦奥,是否等如告别体坛,还待进一步发展,刘翔人性化体现了奖牌之外的感情因素和价值.古巴的罗伯斯打破了刘翔当年的世界纪录,但是他去年在南韩世界田径锦标赛中,干扰刘翔而被取消金牌,在更高层次的要求上,比起刘翔,望尘莫及.这是昨日部分参赛者,仍视刘翔为当今世界最伟大跨栏运动员的原因.
刘翔失金固然可惜,却也提醒了大家,金牌并非衡量伟大运动员的唯一条件.(A06)
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路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI