〔港报社评〕全面科学评估,做好胶珠回收--文汇报8月8日

渔农自然护理署昨日在香港养殖场内抽取的鱼类样本中,发现其胃内含1克及0.4克塑胶粒,农业界生计受到影响.政府应以科学方法全面评估事件,减低市民忧虑,同时应协助业界搜证追讨赔偿,提供经济援助.大量胶珠坠海已成海洋垃圾.政府应尽快组织捡拾余下胶珠.拾得的胶珠亦应妥善处理,以环保方法回收利用,减少对环境的影响.

现时食物安全中心已在零售层面抽取样本化验,当局应进一步邀请专家说明情况,增强说服力,让市民安心.此外,当局应继续密切留意各养殖场活鱼情况,提供适当援助,纾缓业界的生计忧虑,同时应尽快确定货主、制造商及船主在事件中的身份和责任,以便业界得到基本资料商讨赔偿对策.

数十吨胶珠漂浮四散,成为海洋垃圾.为免事件恶化,当局应全力善后,尽快组织捡拾四散各处的胶珠包和胶珠.捡拾的胶珠,当局已决定物色回收商回收,以免增加堆填区负担.今次胶珠为未加工使用的原材料,只是在海中漂浮,或冲上泳滩,部分夹杂在沙粒中,回收商较易处理,应受回收商欢迎.

目前有不少环保组织和民间团体,自发组织市民和学生,到受影响泳滩或岸边捡拾胶珠,更有环保团体建议大学以捡拾胶珠为迎新活动.市民连日自发主动清理,反映香港市民的环保意识和公民责任感强,为缔造美好环境各尽所能.当局除动员各部门合力搜寻胶珠外,也可善用民间力量,为团体提供适当支援和指引,加快捡拾胶珠进度.(A08)