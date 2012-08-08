〔港报社评〕全面科学评估,做好胶珠回收--文汇报8月8日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
渔农自然护理署昨日在香港养殖场内抽取的鱼类样本中,发现其胃内含1克及0.4克塑胶粒,农业界生计受到影响.政府应以科学方法全面评估事件,减低市民忧虑,同时应协助业界搜证追讨赔偿,提供经济援助.大量胶珠坠海已成海洋垃圾.政府应尽快组织捡拾余下胶珠.拾得的胶珠亦应妥善处理,以环保方法回收利用,减少对环境的影响.
现时食物安全中心已在零售层面抽取样本化验,当局应进一步邀请专家说明情况,增强说服力,让市民安心.此外,当局应继续密切留意各养殖场活鱼情况,提供适当援助,纾缓业界的生计忧虑,同时应尽快确定货主、制造商及船主在事件中的身份和责任,以便业界得到基本资料商讨赔偿对策.
数十吨胶珠漂浮四散,成为海洋垃圾.为免事件恶化,当局应全力善后,尽快组织捡拾四散各处的胶珠包和胶珠.捡拾的胶珠,当局已决定物色回收商回收,以免增加堆填区负担.今次胶珠为未加工使用的原材料,只是在海中漂浮,或冲上泳滩,部分夹杂在沙粒中,回收商较易处理,应受回收商欢迎.
目前有不少环保组织和民间团体,自发组织市民和学生,到受影响泳滩或岸边捡拾胶珠,更有环保团体建议大学以捡拾胶珠为迎新活动.市民连日自发主动清理,反映香港市民的环保意识和公民责任感强,为缔造美好环境各尽所能.当局除动员各部门合力搜寻胶珠外,也可善用民间力量,为团体提供适当支援和指引,加快捡拾胶珠进度.(A08)
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路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI