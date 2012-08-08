版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 09:07 BJT

〔港报社评〕应对胶粒漂港事件,官僚不及民间成熟--明报8月8日

约150吨胶粒散落香港水域,经专家解释胶粒并无毒性,食物安全风险亦十分低,公众基本上可以放心.不过,政府处理此事应对迟缓,未及早公布和解说事态性质与影响,致使公众在不明就里下,出现一定程度恐慌,梁班子要汲取经验,日后须及时应对这类突发事故,勿使“民生无小事”徒托空言.

事实上,胶粒浸在水中会否释出毒素,许多环保人士初期也不甚了了,若政府及早公布,并提供专家权威解释,事态就不会愈演愈烈,可惜政府错过时机,到公响应团体呼吁到沙滩“执胶”,一呼百应,政府才如梦初醒,召开跨部门会议商讨应对策略,反映新政府应对稚嫩,未能急民之所急.

这次胶粒事件,再一次说明香港公民社会成熟.事态透过社交网站和传媒报道之后,大批市民响应呼吁,为了使行动更具效益,政府应该蒐集胶粒分布情况,团体居中协调,让市民分途“执胶”.这场“消灭胶粒”之战,政府应该履行领导职能,与市民一起,还水域与沙滩本来面目.

此事还有一点值得讨论,就是政府要研议追讨清理胶粒的成本,也要研究强化政府权力,进一步保护香港水域的生态.政府应蒐集相关资料,确定货柜坠海位置,然后采取相应行动.若法例未赋予政府足够权力,向构成污染的一方收回清理成本,则香港的利益就缺乏保障.一个国家或地区的政府须获法律赋予足够权力,以保护涉外权益纷争的重要性.政府应探讨强化这方面权力,以保障香港的利益.(A04)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐