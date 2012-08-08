〔港报社评〕应对胶粒漂港事件,官僚不及民间成熟--明报8月8日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
约150吨胶粒散落香港水域,经专家解释胶粒并无毒性,食物安全风险亦十分低,公众基本上可以放心.不过,政府处理此事应对迟缓,未及早公布和解说事态性质与影响,致使公众在不明就里下,出现一定程度恐慌,梁班子要汲取经验,日后须及时应对这类突发事故,勿使“民生无小事”徒托空言.
事实上,胶粒浸在水中会否释出毒素,许多环保人士初期也不甚了了,若政府及早公布,并提供专家权威解释,事态就不会愈演愈烈,可惜政府错过时机,到公响应团体呼吁到沙滩“执胶”,一呼百应,政府才如梦初醒,召开跨部门会议商讨应对策略,反映新政府应对稚嫩,未能急民之所急.
这次胶粒事件,再一次说明香港公民社会成熟.事态透过社交网站和传媒报道之后,大批市民响应呼吁,为了使行动更具效益,政府应该蒐集胶粒分布情况,团体居中协调,让市民分途“执胶”.这场“消灭胶粒”之战,政府应该履行领导职能,与市民一起,还水域与沙滩本来面目.
此事还有一点值得讨论,就是政府要研议追讨清理胶粒的成本,也要研究强化政府权力,进一步保护香港水域的生态.政府应蒐集相关资料,确定货柜坠海位置,然后采取相应行动.若法例未赋予政府足够权力,向构成污染的一方收回清理成本,则香港的利益就缺乏保障.一个国家或地区的政府须获法律赋予足够权力,以保护涉外权益纷争的重要性.政府应探讨强化这方面权力,以保障香港的利益.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI