〔港报社评〕希腊危机外弛内张,华尔街防欧罗解体--信报8月8日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
欧盟和国基会等“三头马车”完成对希腊改革进程的审查.国基会代表以“有成果,进展不错”来形容此行.但希腊局势明显外弛内张.外媒报道,美国华尔街开始着手筑起防护墙,严防欧罗解体带来的伤害.照发展形势看,希腊债务危机逐步走上“命运揭盅”的终点阶段.
清楚看到,欧债危机在“政治因素”的干扰下,决定命运的力量,如今更多在于政客和选民互动的政治过程中.由财政紧缩激起社会利益冲突,政治化的后果,令危机处理和演化更波谲云诡.
在希腊和西班牙双双陷入极端危困之际,外媒透露,美国华尔街正开始采取行动,严防欧罗解体风险传染.美国金融机构不仅利用信贷违约掉期等对冲工具,减少对欧罗区的“风险暴露”.也设法消除交易对手风险,与借贷方重订合同,若一旦希腊或西班牙等负债国退出欧罗体系,合同保障收回以欧罗而非希腊德拉克马或西班牙比斯塔计价的款项,明显作出了危机即将恶化的准备,而矛头指向希腊等高危国可谓不言而喻.
据美国联储局上周公布的最新例会声明,强调环球金融市场的紧张波动,是加剧美国经济下行的最危险因素.因此,堵塞欧罗解体风险外溢到美国金融体系,防范行动相信只会不断升级.
目前,欧洲央行施行新一轮证券购买计划(SMP)举棋未定.欧洲央行管理委员会成员Ardo Hansson前天透露,新购买计划将遵循救助基金设置的严格条件进行,甚至加入财政制约因素,意味新一轮购债计划,不仅有一个政策形成过程,亦难免渗入政治因素的干扰.因此,即使德国最后软化反对立场,但SMP短期内预料不易出台.
此时此刻,希腊本月底却有32亿欧罗债券到期,该国副财长日前表示,希腊国库即将枯竭.明显看到,希腊只能从欧洲央行的紧急流动性援助机制寻得“救命稻草”,令金融市场的神经末梢再受针刺.但无论如何,从美国金融机构加紧防范欧罗解体风险可见,由外部和希腊内部自身所形成的“脱欧”压力,隐隐然有上升之势.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI