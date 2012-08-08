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货币新闻 | 2012年 8月 8日 星期三 09:35 BJT

〔香港股市〕恒指盘初涨0.6%,但渣打银行维持颓势

路透香港8月8日电---香港股市周三盘初走升,在金融板块走强的推助下可能连续第三日录得升幅,不过渣打银行(2888.HK)仍保持颓势.

恒生指数.HSI盘初上涨0.6%,报20,188.9点.恒生国企指数.HSCE上扬0.7%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 艾茂林

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