〔中国个股〕万科料下半年推盘量环比升逾40%,行业利润率将向下

路透香港8月8日电---中国房地产龙头--万科企业(000002.SZ)200002.SZ周三称,下半年推盘将明显超过上半年,环比上升幅度可能超过40%;公司并将致力实现持续增长,理论上推盘量将会逐年上升,但预期行业利润率趋势将向下.

万科董事会秘书谭华杰在网上路演回答投资者提问时并指出,上半年公司新推盘470万平方米,货值约520亿元人民币;而下半年的推盘量中,85%以上是中小套型普通住房.

上半年万科的房地产毛利率按年下滑5.9个百分点至28.1%;结算净利率同比下降2.6个百分点至15%.总裁郁亮解释,这是由于去年的基数过高,而去年基数高的主要原因是结算结构异常,属于偶然现象.但他相信,未来房地产行业的利润率趋势将向下.

"利润率方面,行业整体未来的趋势应该是下降的,因为依靠土地升值赚钱的盈利模式已经不可持续."郁亮称.

"万科的模式比较独特,万科主要靠盖房子赚钱.因此,万科的利润率存在提升的可能性,关键在于对居住需求的精准把握,以及管理的精细化."他说.

万科稍早公布上半年净利同比升逾25%,且预计全年销售额将超过去年,但公司买地态度维持审慎.[ID:nSB1709666]

**房地产市场调整期未完**

内地主要城市近期出现成交量反弹,但谭华杰认为,现时大部分城市的房价,依然低于去年同期,个别区域存在过度下跌之后的触底反弹;整体来看,房地产市场仍在调整期,而土地市场并未出现整体回暖.

此外,被问到近期中央对防止房地产价格上升的言论以及加大调控的可能时,郁亮重申,万科一直坚持"不囤地,不捂盘,不当地王",公司有信心其经营策略和产品定位符合政策导向,能适应市场环境的变化.

早前有传闻指内地研究取消预售制度,但其后住建部已作出澄清并否认谣传.谭华杰表示,预售是国际通行做法,中国比较特殊的是其融资功能,因此取消预售不太可能,但预售的融资功能弱化是趋势.

他指出,现在并无任何城市进行取消预售试点,但如果部分城市进行取消预售试点,相当于收紧了公司及行业最重要的融资管道,对住房供应将会造成较大冲击,这无助于解决目前部分城市住房价格过高的矛盾.

万科稍早完成收购香港南联地产(1036.HK)73.91%股份,公司指此举是为了开展国际化的探索,并进行一些海外业务发展的尝试.郁亮表示,目前万科在国际化方面确实有开展一些探索,但规模都不大,而国际化不只是简单的去海外建房子,还包括引入国际化人才,拓展国际化融资管道等各方面的尝试.(完)

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