〔港股业绩〕利丰中期净利按年增33%胜预期,但欧洲市场环境仍艰巨

路透香港8月9日电---环球消费品出口及物流集团--香港利丰(0494.HK)周四表示,至2012年6月底止的中期净利按年增长33%至3.12亿美元,高于市场预估.

路透此前综合五家投行平均预估利丰中期净利约为2.72亿美元.

利丰并表示,上半年营业额按年增加4%至91.28亿美元,反映美国的市场占有率增长以及欧洲市场环境艰巨.

另据公告,利丰上半年共收购四个有关贸易业务网络项目,以去年营业额计为1.1亿美元,税前溢利则为2,400万美元.

利丰去年3月时宜布了2011-2013年的"三年计划",目标在2013年核心经营溢利达到15亿美元.

为沃尔玛(WMT.N)和Target(TGT.N)等大型连锁店采购的利丰,其最大市场为美国,去年营业额占比达60%,欧洲以21%次之,亚洲则由前一年的4%,增为12%,为营收增长最快的地区.

利丰今日收盘涨3.1%至15.98港元,过去三个月则累计下跌5.8%.(完)

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