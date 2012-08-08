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亚洲 | 2012年 8月 8日 星期三 16:04 BJT

〔香港金融〕指数高低位报价有误,正调查原因--恒生指数公司

路透香港8月8日电---恒生指数公司周三称,恒生指数.HSI及恒生国指.HSCE指数高低位报价有误,正调查原因.

恒生指数公司的声明并称,截至今天下午14时,恒生指数高位应为20,188.88点,低位应为20,010.94点;恒生国指的高低位分别为9,923.67点及9,840.18.(完)

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

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