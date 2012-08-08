更正(公司方):〔香港个股〕国泰航空称今年"下半年"燃油已有37%作对冲,明年对冲部位为27%

(更正:标题及内文第一段提及的燃料用油对冲时间为2012年"下半年",非2012年)

路透香港8月8日电---以市值计亚洲第四大航空公司--国泰航空(0293.HK)周三表示,公司2012年下半年燃料用油已有37%作了对冲(避险),明年也有27%作了对冲.

财务主管Martin Murray指出,今年上半年多数时间燃料价格均呈涨势,至6月下滑.公司在价格走跌时增加避险部位.

国泰航空稍早在联交所公告,至2012年6月30日止净损9.35亿港元,远低于市场预估的净利1.225亿港元.因燃油价格上涨、多种主要营运货币相对美元及港币处弱势等影响.上年同期为净利28.08亿港元.

公司5月时已预告今年上半年的财务业绩将"令人失望",因油价持续高企且环球经济动荡;公司正采取调整客运量等措施减低成本.[ID:nSH0104403]

国泰航空收盘跌4.33%至12.36港元,跑输近持平的大盘恒生指数.HSI;该股今年迄今已跌了约7%.(完)

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