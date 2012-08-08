〔中国个股〕万科料下半年推盘量环比升逾40%,未来拟国际化发展(更新版)

(新增记者会内容)

* 下半年推盘量大增,料销售较上半年佳

* 以香港起步探索国际化发展,亦会考虑美国市场

* 料房地产行业的利润率趋势将向下

路透香港8月8日电---随着下半年的推盘量大幅增加,中国房地产龙头--万科企业(000002.SZ)200002.SZ预计下半年的销售会较上半年为佳.另一方面,公司亦在探索国际化的发展,并以香港为起步点,未来亦会考虑其他地方,包括美国.

万科管理层在周三的网上路演回答投资者提问时透露,下半年公司推盘将明显超过上半年,环比上升幅度可能超过40%;公司并将致力实现持续增长,理论上推盘量将会逐年上升,但预期行业利润率趋势将向下.

"下半年推盘量比上半年多,所以我们有理由相信下半年销售比上半年更好."总裁郁亮在下午的记者会上称.

万科董事会秘书谭华杰在网上路演回答投资者提问时并指出,上半年公司新推盘470万平方米,货值约520亿元人民币;而下半年的推盘量中,85%以上是中小套型普通住房.

万科去年实现房地产合同销售额1,215亿元人民币居全国之首.这家国内房地产"老大",最近在香港收购了一家小型地产公司--南联地产(1036.HK),作为其在香港"重头学起"的海外发展的先锋.

"中国宏观调控政策为内地房地产商境外发展设置了很多壁垒,而通过触角香港,万科可以有机会进行更多的国际化尝试."郁亮说.

但同时他也指出,香港房地产行业较为复杂,还需要探索和学习,万科会在对香港市场熟悉之后提出新的发展计划,并期待和香港房地产的合作.

"(国际化发展)要去社会稳定的地方,中国人愿去的地方,美国是个不错的选择,香港我也很喜欢啊."总裁郁亮说.

**行业毛利率向下**

上半年万科的房地产毛利率按年下滑5.9个百分点至28.1%;结算净利率同比下降2.6个百分点至15%.郁亮解释,这是由于去年的基数过高,而去年基数高的主要原因是结算结构异常,属于偶然现象.但他相信,未来房地产行业的利润率趋势将向下.

"利润率方面,行业整体未来的趋势应该是下降的,因为依靠土地升值赚钱的盈利模式已经不可持续."郁亮称.

"万科的模式比较独特,万科主要靠盖房子赚钱.因此,万科的利润率存在提升的可能性,关键在于对居住需求的精准把握,以及管理的精细化."他说.

万科稍早公布上半年净利同比升逾25%,且预计全年销售额将超过去年,但公司买地态度维持审慎.[ID:nSB1709666]

**市场调整期未完,房价上升乏力**

内地主要城市近期出现成交量反弹,但谭华杰认为,现时大部分城市的房价,依然低于去年同期,个别区域存在过度下跌之后的触底反弹;整体来看,房地产市场仍在调整期,而土地市场并未出现整体回暖.

郁亮指出,现时仅个别城市房地产市场回暖,而下半年会是市场去库存化的过程,目前行业的库存量达10个月以上,所以相信今年房价上涨的动力不大.

被问到近期中央对防止房地产价格上升的言论以及加大调控的可能时,郁亮重申,万科一直坚持"不囤地,不捂盘,不当地王",公司有信心其经营策略和产品定位符合政策导向,能适应市场环境的变化.

早前有传闻指内地研究取消预售制度,但其后住建部已作出澄清并否认谣传.谭华杰表示,预售是国际通行做法,中国比较特殊的是其融资功能,因此取消预售不太可能,但预售的融资功能弱化是趋势.

他指出,现在并无任何城市进行取消预售试点,但如果部分城市进行取消预售试点,相当于收紧了公司及行业最重要的融资管道,对住房供应将会造成较大冲击,这无助于解决目前部分城市住房价格过高的矛盾.

对于下半年的购地计划,郁亮表示,拿地多少取决于机会,以及公司手里有没有钱.

"今天万科手里有钱,处于可进可退的状态,而且我们自08年开始明确,绝对不取地王,不是因为地王没钱赚,而是不想去参与这个事情."他补充,在扣除预售款后,公司的净负债比率只为22%,在同行中属较低水平.(完)

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