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货币新闻 | 2012年 8月 8日 星期三 18:05 BJT

〔中港个股〕中国神华称重庆发电项目获发改委批准,总投资77.4亿元人民币

路透香港8月8日电---中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司(1088.HK)(601088.SS)周三公告称,获国家发展及改革委员会批准,在重庆万州新建一电厂项目.

神华发布公告称,该项目动态总投资为77.4亿元人民币,资本金占24%,其余为银行融资.项目包括两台1,000兆瓦超超临界燃煤发电机组,投产后年耗煤量约4.5百万吨.

中国神华H股今日收高1.84%至30.40港元,A股收升0.04%至22.68元人民币.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 黄凯

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