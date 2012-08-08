〔中港个股〕中国神华称重庆发电项目获发改委批准,总投资77.4亿元人民币

美国各类经济指标总览--2017/2/20
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
路透香港8月8日电---中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份有限公司(1088.HK)(601088.SS)周三公告称,获国家发展及改革委员会批准,在重庆万州新建一电厂项目.
神华发布公告称,该项目动态总投资为77.4亿元人民币,资本金占24%,其余为银行融资.项目包括两台1,000兆瓦超超临界燃煤发电机组,投产后年耗煤量约4.5百万吨.
中国神华H股今日收高1.84%至30.40港元,A股收升0.04%至22.68元人民币.(完)
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--记者 李珊珊; 审校 黄凯
当前值 前次值 失业率(%) 4.8 (1月) 4.7 (12月) 非农业就业岗位(万) 增加22.7 (1月) 增加15.7 (12月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (1月) +0.2 (12月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (12月) +0.2 (11月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (1月) +0.2 (12月) 实质所得(%)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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