《香港报摘》--经济日报8月9日

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 要闻版头条:
--美国纽约金融当局对渣打集团(2888.HK)与伊朗洗黑钱交易的指控,事件已升级至英、美两国的政治角力.在公司及英国政府及监管当局全方位反击下,渣打伦敦股价显着反弹.
* 其他:
--恒生指数公司指数业务主管兼董事巫婉雯称,恒生指数.HSI报价出错源于中午收市后,接收股票报价的数据转送系统出问题,转用的后备系统却只有下午开市后数据,未加入上午高低位资讯.
--创兴银行(1111.HK)中期净利2.6亿港元,按年减少36.6%;若撇除该项目的净利则增长1.1倍.
--全球监管机构对跨境银行监察提升,日本金融厅(Financial Services Agency)首次派员驻香港,监察日资银行在港的业务.
--受累油价高企及货运需求疲弱,国泰航空(0293.HK)截至6月底止中期净亏损9.35亿港元,不派息.
--蒙古焦煤(0975.HK)上半年纯利3,097.8万元美元,按年上升56.2%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI