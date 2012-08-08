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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 07:52 BJT

《香港报摘》--经济日报8月9日

* 要闻版头条:

--美国纽约金融当局对渣打集团(2888.HK)与伊朗洗黑钱交易的指控,事件已升级至英、美两国的政治角力.在公司及英国政府及监管当局全方位反击下,渣打伦敦股价显着反弹.

* 其他:

--恒生指数公司指数业务主管兼董事巫婉雯称,恒生指数.HSI报价出错源于中午收市后,接收股票报价的数据转送系统出问题,转用的后备系统却只有下午开市后数据,未加入上午高低位资讯.

--创兴银行(1111.HK)中期净利2.6亿港元,按年减少36.6%;若撇除该项目的净利则增长1.1倍.

--全球监管机构对跨境银行监察提升,日本金融厅(Financial Services Agency)首次派员驻香港,监察日资银行在港的业务.

--受累油价高企及货运需求疲弱,国泰航空(0293.HK)截至6月底止中期净亏损9.35亿港元,不派息.

--蒙古焦煤(0975.HK)上半年纯利3,097.8万元美元,按年上升56.2%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 曾祥进

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