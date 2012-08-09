《香港报摘》--信报8月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 头版头条:
--作为经济晴雨表的国泰航空(0293.HK)上半年净蚀9.4亿港元,是金融海啸后首次见红,不过核心业务在恶劣形势下仍有增长,亏蚀皆因燃油对冲失策.
* 其他:
--曾经攻击首钢资源(0639.HK)的Glaucus Research发出研究报告,对西部水泥(2233.HK)提出七大指控,包括质疑西部水泥虚构盈利、以极高溢价收购资产、作高息借贷再融资以及经常变换财务总监及核数师等等.
--创维数码(0751.HK)委任曾因串谋盗窃及诈骗入狱并于今年2月获释的大股东兼创办人黄宏生为集团特别顾问,而与黄宏生一起服刑的胞弟黄培升也获委任为创维旗下彩电制造部副总经理.
--中银香港(2388.HK)与恒生银行(0011.HK)宣布为非香港居民提供人民币信用卡服务.
--恒盛地产(0845.HK)预期今年上半年净利按年大幅减少,受累于向买家交付的总建筑楼面面积减少.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。