《香港报摘》--信报8月9日

* 头版头条:

--作为经济晴雨表的国泰航空(0293.HK)上半年净蚀9.4亿港元,是金融海啸后首次见红,不过核心业务在恶劣形势下仍有增长,亏蚀皆因燃油对冲失策.

* 其他:

--曾经攻击首钢资源(0639.HK)的Glaucus Research发出研究报告,对西部水泥(2233.HK)提出七大指控,包括质疑西部水泥虚构盈利、以极高溢价收购资产、作高息借贷再融资以及经常变换财务总监及核数师等等.

--创维数码(0751.HK)委任曾因串谋盗窃及诈骗入狱并于今年2月获释的大股东兼创办人黄宏生为集团特别顾问,而与黄宏生一起服刑的胞弟黄培升也获委任为创维旗下彩电制造部副总经理.

--中银香港(2388.HK)与恒生银行(0011.HK)宣布为非香港居民提供人民币信用卡服务.

--恒盛地产(0845.HK)预期今年上半年净利按年大幅减少,受累于向买家交付的总建筑楼面面积减少.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 林高丽

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