《香港重要政经日程》--8月9日-8月16日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
8月9日(周四)
-- 长寿花食品(1006.HK)公布上半年业绩.
-- 中国威力印刷(6828.HK)公布上半年业绩.
-- 大新银行集团(2356.HK)公布上年半业绩.
-- 大新金融(0440.HK)公布上半年业绩.
-- 东江环保(0895.HK)公布上半年业绩.
-- 香港电讯-SS(6823.HK)公布上半年业绩.
-- 利丰公司(0494.HK)公布上半年业绩.
-- 宏利金融-S(0945.HK)公布季报.
-- 保诚(2378.HK)公布上半年业绩.
-- SBI HLDGS-DRS6488.HK公布季报.
-- TCL通讯2618.HK公布上半年业绩.
-- TCL多媒体(1070.HK)公布上半年业绩.
-- 永亨银行0302.HK公布上半年业绩.
--10:30 德永佳集团(0321.HK)股东周年大会.
--14:30 北京北辰(0588.HK)业绩记者会.
--14:30 安永中港对外投资情况简介记者会.
--16:30 利丰公司中期业绩记者会.
--16:30 香港电讯(6823.HK)业绩记者会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
8月10日(周五)
-- 香港第二季本地生产总值(GDP)报告.
-- 卜蜂莲花(0121.HK)公布上半年业绩.
-- 卜蜂国际(0043.HK)公布上半年业绩.
-- 至祥置业(0112.HK)公布上半年业绩.
-- 中国宏桥(1378.HK)公布上半年业绩.
-- 康大食品(0834.HK)公布上半年业绩.
-- 中国海外发展(0688.HK)公布上半年业绩.
-- 华润水泥控股(1313.HK)公布上半年业绩.
-- 电讯盈科(0008.HK)公布上半年业绩.
-- 保诚(2378.HK)公布上半年业绩.
-- 紫金矿业(2899.HK)公布上半年业绩.
--10:00 昌明投资(1196.HK)股东周年大会.
--14:00 中国南方航空(1055.HK)于广州举行临时股东大会.
--15:30 太古股份公司A(0019.HK)中期业绩记者会.
--15:30 太古地产(1972.HK)中期业绩记者会.
8月13日(周一)
-- 港铁(0066.HK)公布中期业绩.
-- 阳光油砂(2012.HK)公布中期业绩.
-- 路劲基建(1098.HK)公布中期业绩.
-- 利基控股(0240.HK)公布中期业绩.
-- 冠军产业信托(2778.HK)公布中期业绩.
-- 中国黄金国际(2099.HK)公布中期业绩.
-- 中国新城镇(1278.HK)公布中期业绩.
-- 中华网(8006.HK)公布中期业绩.
-- 中国基建港口(8233.HK)公布中期业绩.
-- 亨鑫科技(1085.HK)公布中期业绩.
-- 浩沙国际(2200.HK)公布中期业绩.
-- 理文化工(0746.HK)公布中期业绩.
-- 理文手袋(1488.HK)公布中期业绩.
-- 万裕科技(0894.HK)公布中期业绩.
-- 天虹纺织(1298.HK)公布中期业绩.
-- 滨海泰达物流(8348.HK)公布中期业绩.
-- 翔宇疏浚(0871.HK)公布中期业绩.
*--11:00 紫金矿业(2899.HK)业绩记者会.
--11:30 中国宏桥(1378.HK)业绩记者会.
--11:45 华润水泥(1313.HK)业绩记者会.
--12:00 安全货仓(0237.HK)周年股东大会.
--16:30 香港通讯国际控股(0248.HK)周年股东大会.
8月14日(周二)
-- 公布7月份外汇基金外汇资产.
-- 安徽海螺水泥(0914.HK)公布中期业绩.
-- 中电控股(0002.HK)公布中期业绩.
-- 三一国际(0631.HK)公布中期业绩.
-- 康哲药业(0867.HK)公布中期业绩.
-- 中国电力(2380.HK)公布中期业绩.
-- 阜丰(0546.HK)公布中期业绩.
-- 麦达斯控股(1021.HK)公布中期业绩.
-- 沪光国际上海发展(0770.HK)公布中期业绩.
-- 桑德国际(0967.HK)公布中期业绩.
-- 荣丰国际(0063.HK)公布中期业绩.
-- 盈德气体(2168.HK)公布中期业绩.
--10:00 Pacific Plywood(0767.HK)特别股东大会.
--10:00 乐声电子(0213.HK)周年股东大会.
--15:00 光汇石油(0933.HK)特别股东大会.
--15:30 东方表行(0398.HK)周年股东大会.
--16:30 福方集团(0885.HK)股东特别大会.
8月15日(周三)
-- 中国雨润食品(1068.HK)公布中期业绩.
-- 联想集团(0992.HK)公布首季业绩.
-- 山东威高(1066.HK)公布中期业绩.
-- 腾讯控股(0700.HK)公布中期业绩.
-- 青岛啤酒(0168.HK)公布中期业绩.
-- 联合水泥(1312.HK)公布中期业绩.
-- 澳科控股(2300.HK)公布中期业绩.
-- 合生元(1112.HK)公布中期业绩.
-- 中国利郎(1234.HK)公布中期业绩.
-- 中油燃气(0603.HK)公布中期业绩.
-- 中国制药(1093.HK)公布中期业绩.
-- 华人置业(0127.HK)公布中期业绩.
-- 中信国际电讯(1883.HK)公布中期业绩.
-- 大昌行(1828.HK)公布中期业绩.
-- 达芙妮国际(0210.HK)公布中期业绩.
-- 远东环球(0830.HK)公布中期业绩.
-- 佐丹奴(0709.HK)公布中期业绩.
-- 海港企业(0051.HK)公布中期业绩.
-- 泓淋科技(1087.HK)公布中期业绩.
-- 茂业百货(0848.HK)公布中期业绩.
-- 路迅通(0888.HK)公布中期业绩.
-- 精电(0710.HK)公布中期业绩.
-- 第一视频(0082.HK)公布中期业绩.
-- 西部水泥(2233.HK)公布中期业绩.
-- 越秀交通(1052.HK)公布中期业绩.
--09:30 海信科龙(0921.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:30 豪特保健(6880.HK)周年股东大会.
--11:00 必瘦站(1830.HK)周年股东大会.
--11:30 路迅通(0888.HK)特别股东大会.
--15:45 慕诗国际(0130.HK)周年股东大会.
*8月16日(周四)
-- 公布5-7月失业率.
-- 中国移动(0941.HK)公布中期业绩.
-- 中信泰富(0267.HK)公布中期业绩.
-- 广州富力地产(2777.HK)公布中期业绩.
-- 联想集团(0992.HK)公布首季业绩.
-- 雅居乐地产(3383.HK)公布中期业绩.
-- 亚洲水泥(0743.HK)公布中期业绩.
-- 建业地产(0832.HK)公布中期业绩.
-- 中国电力新能源(0735.HK)公布中期业绩.
-- 海通国际(0665.HK)公布中期业绩.
-- 哈尔滨电气(1133.HK)公布中期业绩.
-- 香港华人(0665.HK)公布中期业绩.
-- 力宝华润(0156.HK)公布中期业绩.
-- 力宝(0226.HK)公布中期业绩.
-- 自然美(0157.HK)公布中期业绩.
-- 泓富产业信托(0808.HK)公布中期业绩.
-- 赛得利1768.HK公布中期业绩.
-- 远洋地产(3377.HK)公布中期业绩.
-- SOHO中国(0410.HK)公布中期业绩.
-- 九兴控股(1836.HK)公布中期业绩.
-- 台泥国际(1136.HK)公布中期业绩.
-- 创科实业(0669.HK)公布中期业绩.
-- 雅士利(1230.HK)公布中期业绩.
-- 优源控股(2268.HK)公布中期业绩.
--10:00 中国燃气(0384.HK)周年及特别股东大会.
--10:00 耀才证券(1428.HK)周年股东大会.
--10:00 资本策略地产(0497.HK)周年股东大会.
--10:00 盈进集团(1386.HK)周年股东大会.
--11:00 德祥企业(0372.HK)周年股东大会.
--11:00 包浩斯国际(0483.HK)周年股东大会.
--11:00 迪生创建(0113.HK)周年股东大会.
--16:30 汉基控股(0412.HK)特别股东大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 雷美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。