《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港8月9日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7555港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收高7.04点,或0.05%,报13,175.64点.但在触及三个月高位后,投资者找不到进一步推高市场的理由.[ID:nSB1715374] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 205.320 -0.45 34319 15.924 0.27 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.860 -1.36 35583 3.369 0.57 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 57.320 0.39 206017 88.909 -0.27 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.420 -0.31 57822 21.416 0.31 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 125.310 0.13 67490 9.718 -0.32 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 95.180 -0.47 24325 7.382 0.71 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.060 0.75 321682 68.341 1.25 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 54.260 -0.59 10030 4.208 -0.28 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 15.720 0.06 139538 12.192 -0.56 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 17.390 -0.23 93753 13.487 0.20 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 26.660 0.57 14371 5.169 0.76 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.670 -3.31 4933 3.671 0.59 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.890 -2.03 4805 1.310 -49.23 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.820 -1.62 7203 0.282 0.82 (完) --整理 雷美珍
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。