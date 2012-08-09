《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月9日

路透香港8月9日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7555港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周三收高7.04点,或0.05%,报13,175.64点.但在触及三个月高位后,投资者找不到进一步推高市场的理由.[ID:nSB1715374] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 205.320 -0.45 34319 15.924 0.27 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.860 -1.36 35583 3.369 0.57 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 57.320 0.39 206017 88.909 -0.27 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 41.420 -0.31 57822 21.416 0.31 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 125.310 0.13 67490 9.718 -0.32 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 95.180 -0.47 24325 7.382 0.71 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 44.060 0.75 321682 68.341 1.25 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 54.260 -0.59 10030 4.208 -0.28 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 15.720 0.06 139538 12.192 -0.56 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 17.390 -0.23 93753 13.487 0.20 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 26.660 0.57 14371 5.169 0.76 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 23.670 -3.31 4933 3.671 0.59 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 16.890 -2.03 4805 1.310 -49.23 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.820 -1.62 7203 0.282 0.82 (完) --整理 雷美珍