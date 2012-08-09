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亚洲 | 2012年 8月 9日 星期四 08:27 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月9日

路透香港8月9日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7555港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周三收高7.04点,或0.05%,报13,175.64点.但在触及三个月高位后,投资者找不到进一步推高市场的理由.[ID:nSB1715374]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  205.320   -0.45      34319            15.924       0.27
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.860   -1.36      35583             3.369       0.57
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   57.320    0.39     206017            88.909      -0.27
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.420   -0.31      57822            21.416       0.31
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  125.310    0.13      67490             9.718      -0.32
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   95.180   -0.47      24325             7.382       0.71
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.060    0.75     321682            68.341       1.25
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   54.260   -0.59      10030             4.208      -0.28
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.720    0.06     139538            12.192      -0.56
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   17.390   -0.23      93753            13.487       0.20
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   26.660    0.57      14371             5.169       0.76
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.670   -3.31       4933             3.671       0.59
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.890   -2.03       4805             1.310     -49.23
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.820   -1.62       7203             0.282       0.82 (完)

  --整理 雷美珍

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