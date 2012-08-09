《香港报摘》--其他报纸重要消息8月9日

* 明报:

--陕西民企西部水泥(2233.HK)发言人就美国Glaucus Research报告指控回应称,该报告有不正确之处,部分内容更有误导成分.

* 星岛日报:

--港铁(0066.HK)发言人表示,荃湾西湾畔项目最终收到六份标书,对招标结果感满意,并会详细考虑标书内容,完成审标后会于短期内公布结果.

* 苹果日报:

--根据Dealogic数据显示,香港自年初以来共有45只新股上市,但集资额仅446亿港元,按年大减逾70%;以集资额计排名落后于美国、中国内地及马来西亚.

* 东方日报:

--星展唯高达发表研究报告称,蒙牛(2319.HK)短期或需更多管理层变动,以达到提升执行力的目标,可能引致营运短暂不稳定.

--联交所权益披露资料显示,基金Sloane Robinson LLP于中国高精密(0591.HK)上周五复牌当天大手减持3,058.8万股股份,平均每股1.24港元;持股由5.91%降至2.96%.

* 文汇报:

--苏宁电器(002024.SZ)旗下电商平台苏宁易购宣布,计划通过品类扩张、低价、服务升级等方式保持70%以上的季度环比增长,确保完成下半年150亿元人民币的保底销售目标.

--禹洲地产(1628.HK)7月录得合约销售金额3.7亿元人民币,按月下降43%,按年则增长30%.

--光大国际(0257.HK)取得山东省寿光市城市生活垃圾发电项目,总投资约3.38亿元人民币,预计年处理生活垃圾26万吨,年发电量约8,000万度(千瓦时).(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]