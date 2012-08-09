《香港报摘》--其他报纸重要消息8月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 明报:
--陕西民企西部水泥(2233.HK)发言人就美国Glaucus Research报告指控回应称,该报告有不正确之处,部分内容更有误导成分.
* 星岛日报:
--港铁(0066.HK)发言人表示,荃湾西湾畔项目最终收到六份标书,对招标结果感满意,并会详细考虑标书内容,完成审标后会于短期内公布结果.
* 苹果日报:
--根据Dealogic数据显示,香港自年初以来共有45只新股上市,但集资额仅446亿港元,按年大减逾70%;以集资额计排名落后于美国、中国内地及马来西亚.
* 东方日报:
--星展唯高达发表研究报告称,蒙牛(2319.HK)短期或需更多管理层变动,以达到提升执行力的目标,可能引致营运短暂不稳定.
--联交所权益披露资料显示,基金Sloane Robinson LLP于中国高精密(0591.HK)上周五复牌当天大手减持3,058.8万股股份,平均每股1.24港元;持股由5.91%降至2.96%.
* 文汇报:
--苏宁电器(002024.SZ)旗下电商平台苏宁易购宣布,计划通过品类扩张、低价、服务升级等方式保持70%以上的季度环比增长,确保完成下半年150亿元人民币的保底销售目标.
--禹洲地产(1628.HK)7月录得合约销售金额3.7亿元人民币,按月下降43%,按年则增长30%.
--光大国际(0257.HK)取得山东省寿光市城市生活垃圾发电项目,总投资约3.38亿元人民币,预计年处理生活垃圾26万吨,年发电量约8,000万度(千瓦时).(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。