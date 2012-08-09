〔港报财经评论〕大市成交缩减,大鳄赚钱难--信报8月9日

大市成交缩减,大鳄赚钱难/ 习广思

短短两周,德拉吉的”扞卫欧罗”论刺激股市急升,恒指收复19,000点,再收复20,000点.资金形成两股力量,一边玩尽指数狂挟蓝筹,以及黑金汇控(0005.HK)间接受惠,另一边,落后残股超卖反弹.昨日资金开始获利回吐,短期急弹后,投资者开始减持.在这两股资金力量当中,投资者只能以极短线策略应对,同时要配合板块轮流转动,你或者不相信煤炭股前景,但资金在煤炭股、电力股之间换马,基础分析难以派上用场,更重要的反而是追逐动力.如此市况下,无论阁下喜欢不喜欢,走短线策仍是上策,毕竟港股当中没有几多只领汇(0823.HK).

恒指第三日在20,000点水平争持,开市后曾高见20,188点,把20,100-20,199点的熊证再屠宰,及后反覆回落,收报20,065点,下跌7点.大市成交额458亿港元,沽空比率9.85%,渣打(2888.HK)被大量空军盯住,其股价能否止跌尚是疑问.恒指反弹至今,已反映憧憬欧洲买债救市因素,今日中国内地将公布CPI数据,期望央行减息或降准备金能否支撑股市?以目前恒指牛熊证作阴谋论的话,市场仍有大量熊证,最大重货区在20,500-20,599点,能否有消息配合,挑战此水平?

在港交所(0388.HK)身上可尽见这两股形势,中资新股被唾弃,招揽海外企业欠吸引力,到如今要走到伦敦进行并购,均反映过去港交所独揽生意,如今惴惴不安,面对着金融市场的萎缩,四方八面的竞争,港交所的优势何

在?转过来看,汇控、渣打的黑金事件,以及港交所的失势,都在提醒投资者,”本地姜”的”本土因素”更为重要,只因为它们只能靠香港主场之利,过去几年失势,但如今凭着其透明度、稳阵特质,将受到投资者青睐.新地(0016.HK)股价重上100港元,升穿250天线,虽未完全修补大裂口,但资金用脚投下信心票.金融海啸后,持续叱吒风云的对冲大鳄,都是专注在宏观策略的对冲基金,但即使这类基金策略”赢到开巷”,亦面对不少难题,亦反映这只属金融市场的异数.(B03)

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博欧罗反弹宜两手准备 /苏子

目前欧洲正处于放暑假期间,不少基金经理及资历较深的炒家也休假了,即使德国总理亦在欧债危机仍未平息的情况下竟然可以放心地休假两周,故在欧洲假期气氛浓厚的大环境下,汇市的交投亦难免受到影响而有所下降.故目前在欧洲市时段若看见汇价出现技术性突破,若无一些重大消息配合的即市破位,投资者便要提防所谓技术性突破或只是由相关货币的交叉盘或破位后的补仓盘所驱动,故破位后的动力未必持久,汇价可以在即市里很快便返回破位前的上落区内继续反覆争持的局面,从而使那些看见破位才追市的即市炒家损手.不过,若然汇价在交投转静的市况里所出现的破位并不是假突破,那便可以视之为一个较为中期的破位方向.例如最近一周欧罗兑美元曾多次突破上月10日的1.2333高位阻力,惟破位后汇价不论上升多少,均见很快便返回此阻力之下波动及收市,出现典型的假突破现象.

但此现象到上周五已被打破了,因汇价在欧洲央行议息后以及进入一周最后一个交易日市场的交投已进一步下降的大前提下,却可以成功突破上述多次呈现假突破的1.2333阻力,最后在1.2385水平收市.加上踏入本周后,汇价虽然未见进一步急升,但回落的低位暂时仍能稳守在1.2333阻力以上不破,故稍后只要欧罗兑美元可以成功突破1.24/1.2445的重要即市阻力区收市,相信汇价在上周五的破位已不是假突破了,而破位的方向已可视为一个中期的上升趋势市.换言之,稍后欧罗兑美元只要可以继续保持在上月10日的1.2333高位阻力之上波动及收市,其中期方向将是继续向上发展.

倾向相信后市欧罗兑美元将有较大机会向上突破200天SMA阻力,并补回5月上旬在1.3076-1.3065间所形成的小型裂口.踏入本周后,欧罗兑美元已在日线图上连续两个交易天呈现十字星的待变形态,故昨晚美国市欧罗兑美元的收市价将有一定启示作用,如昨晚汇价可以再次升回1.24关口以上收市,到今日欧洲入市后更成功突破本周初所造的1.2443高位,并企稳之上波动及收市的话,已可视为一个较为强烈的利好讯号,有利汇价稍后进一步突破1.25心理关口,随后朝着6月18日所造的1.2747高位迈进.当然,倘若欧罗兑美元稍后一直乏力升破1.24/1.2445的重要即市阻力区,反而更显着回落至1.2333重要支持以下波动及收市,那便要小心市场焦点或再次注视欧债危机问题上,故不利后市欧罗汇价进一步破关而上.因此,目前投资者在欧债危机仍处没完没了时期而买入欧罗博反弹的话,宜作好两手准备的策略.(B09)