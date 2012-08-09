〔港报财经评论〕恒指19,700忌失守--经济日报8月9日

恒指19,700忌失守/ 林瑞芬

市场凭着救市信念撑着,恒指昨收报20,065,跌7点.国指升16点至9,867收市,大市总成交458.5亿港元.成交未配合,恒指略回,19,700忌失守.标普500指数周二首次收于1,400,又一次逼近年内高位,带动港股在昨日扑上高见20,189,但高开后反覆倒挫,显示港股承接力谨慎.国际金融股自2008年雷曼爆煲后就无运行,英资汇丰(0005.HK)及渣打(2888.HK)连环中箭,市场有阴谋论指是美资为图重振雄风,刻意打击竞争对手.二来,又可以收取和解金解国债困.当然,若银行没做过,又不会那么轻易被砌生猪肉,渣打水洗难清,昨日股价虽稍见回稳,但料还有段时间受压.微观汇丰也不好过,周一随大市急升之后,见图示连续三日收阴烛,受制于5月延伸的降轨68.5港元,有随时以裂口而回的可能,昨收报67.5港元.汇丰中期走势有波幅无升幅还是较为确认.

祖国股市蜗牛式反弹,上证连涨四日都只是49.8点,累升2.36%.长期股市被深层次因素困扰:一来经济结构转型中.二来外围经济冷风.三来正值地方、中国换届转折期,重要政策及投资迟缓落实等,确不能太过冀望股市一个翻身就跳出长期低迷市况,需要政策的累积叠加,方能重出生天大踏步,股民只能耐心等候,总有这天的来临.以中国央行主办的《金融时报》周三在头版发表评论员文章称,中国需要根据经济运行态势及时果断地进行调控,以防止经济增速滑出预定目标区间.由此启示,中国推出稳经济增长政策将仍积极.

中国内地股市呆滞,港股情况相若,太多股蟹在场等松绑,新股又接二连三出问题.二、三线民企股又被海外狙击者苦苦相迫,对近月的反弹市也谈不上有亢奋感,大市交投近月四、五百亿港元.不难预期港交所(0388.HK)刚公布的业绩不太理想,今年第一季赚11.48亿港元,但至第二季只赚10.68亿港元,上半年共赚22.16亿港元,较去年同期减少14%.对于收购LME,未来将增加港交所开支,包括法律费用等,约有20-30%开支要在年尾前支付,集团行政总裁李小加也料LME短期为集团提供盈利贡献不大.(003)

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传地方谷投资,水泥股伺机吸/ 余少文

国企指数三连升,昨日走势却是高开低收,观望气氛浓厚.而中国内地传出部分地方政府不足两个月内推出的重大项目投资总额已接近4万亿元人民币,或有助改善今年上半年盈利显着倒退的水泥股业绩.沪深300指数和上证综合指数四连升,国企指数也连升三日,只是昨日高见9,923点后开始滑落及曾倒跌,最后升16点或0.2%,收9,867点,只有45%主板H股可以随大市上升.而红筹指数则跌14点或0.4%,收3,907点,成交额37亿港元.商务部研究院报告指中国内地非金融类上市公司财务安全跌至4年来最差,近四分一财务状况出现风险或高风险,20个行业中有11个财务安全状况快速下降,相信是环球经济下滑所致.由于今年上半年经济未见改善,非金融类上市公司上半年业绩难令人有憧憬,近期对部分行业作出中期盈利预测,除了电力股外,其他行业盈利多为倒退或亏损,只是一直憧憬中国会救市,基建会是刺激经济首选,故水泥股下半年有望走出谷底.

国家统计局资料显示,中国内地水泥产量增长已放缓,上半年产量达9.9亿吨,增长只有5.5%,6月产量2.07亿吨,是今年单月最高产量.但中国内地证券报告透露,水泥价格今年持续下跌,申银万国报告指出全国水泥价格过去一周为336元人民币,按年下跌18%.其中华北地区水泥价格为每吨306元人民币,较去年同期下跌21%.华东地区则为每吨297元人民币,同比下跌35%.东北地区跌幅最少只有0.7%至453元人民币,可想像水泥股今年上半年业绩不会有惊喜,也是水泥股股价反覆下跌原因之一.彭博预测数字显示,安徽海螺(0914.HK)、华润水泥(1313.HK)和中材股份(1893.HK)中期盈利同比跌幅会超过50%,中国建材(3323.HK)和金隅股份(2009.HK)也分别跌32%和13%.而股价近期反弹或是政治局早前会议要求将稳增长放在更重要位置的消息所刺激,但能否保持反弹势头,业绩始终最重要,即中国内地经济要好转,才能刺激7-8月是淡季的水泥业.

中国曾表示不会再有4万亿元人民币刺激经济措施,但中国内地媒体指地方政府开始自救,在6月至7月底的一个多月,从陕西到广东,地方政府推出的重大项目投资总额已接近4万亿元人民币,如陕西推出10条稳增长意见,加快部分重要基建项目动工,而广东也有19条稳增长措施,如广州市投资共714亿元人民币的101个点项目,以及1,400亿元人民币机场和地铁扩建.至于长沙和贵州投资更为具体,长沙明确投资8,292亿元人民币在195个项目,贵州亦会有3万亿元人民币合共2,382个投资项目.(010)