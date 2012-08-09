〔港报社评〕保护主义变脸化身金融汇率战--信报8月9日

美国纽约州银行监管机构指控英国渣打洗黑钱,隐瞒与伊朗的交易,总额高达2,500亿美元,消息震撼市场.英国金融界昨天反应激烈,英国议会财政委员会成员John Mann指斥美国政府针对英国银行,是意图将伦敦的金融交易转移到纽约的手段.近月英国多家银行遭美国监管机构重手出击,激起英国政经界满腔怒气.

很明显,金融危机确实暴露了金融银行家贪婪的一面,纠正金融腐败,维系市场运行秩序,保障投资者利益合情合理.然而,美国对以外国为基地的跨国银行作出密集的针对行动,动机难免惹人猜疑.

细看当前国际经济形势,在美元主导的国际金融体系下,美国充分利用金融影响力,作为大国权力资源的战略,确实有愈来愈明显之势.奥巴马政府今年初提出的美国基业长青蓝图,力图重振美国制造业雄风;另一方面,在全球经济实力版图重组下,使保护主义从过去贸易保护的形式,更多转向以货币汇率和金融的形式而体现.

事实上,在全球化下,金融的跨境影响突显了金融力量作为强国权力资源的有效性.如今从巴克莱受罚、汇丰与渣打遭揭发洗钱,束手就擒,无从反抗,确实容易激起英国金融界对美国打击伦敦金融中心,以成就纽约竞争优势的想法.可以看到,各国为了维系我国经济的竞争力,如今已不完全依赖关税和补贴手段,更多通过具跨国性影响力的货币金融形式进行.

目前,美国是否会重施故伎,通过金融形式的保护主义来重振美国雄风,难免惹人猜疑.今次美国对汇丰及渣打等采取铁腕行动,撇除伦敦指责纽约发动金融贸易战的个别因素,从全球治理的角度看,更值得深思.

迄今在货币金融领域,并没有一个强有力的国际组织来协调货币政策和相关金融领域的行为,容易造成弱肉强食,因而在全球治理制度的改革中,金融银行业的国际监督与革新显然是最重要的一环.今年9月在巴塞尔举行的全球央行行长会议,就是否改革LIBOR进行讨论,无疑是金融全球治理和资本使用定价权力重组的一页新博弈.(A02)