〔港报社评〕梁振英避静后能重新出发吗?--明报8月9日

梁班子开局诸事不顺,一个多月以来,只见他们疲于奔命地救火,根本未有具体施政.不过,梁班子就以下三事,处理我行我素,懒理观瞻的取态,旁人看来,这是未见政绩,却已官威十足,梁班子若不改变这种心态,麻烦将陆续有来.

其一,梁班子就任至今日便届40日,行政会议成员利益申报资料至昨日仍未公布.连是否全部成员已经提交资料,特首办也拒绝答覆,仅声称会尽快处理.特首办有必要尽快公布行会成员利益资料,以体现看得见公义的真谛.

其二,梁振英竞选特首时,曾经宣示每月更新特首获赠礼物名册,对市民而言,这是一项承诺,不过,有关资料只更新至6月,即是梁振英就任特首之后获赠多少礼物,公众并不知道.若梁振英已经改变初衷,不再公布收礼情况,应该有正式宣示和解释理由.

其三,梁振英寓所的僭建,他多次承诺会全面交代,梁宅僭建情况不复杂,专业团队应该已经做好相关报告和结论,梁振英可以选择什么时候公开交代,但是此事继续延宕,对梁振英没有好处,反而持续侵蚀他的诚信,早交代肯定比迟交代好.

上述三件事情,并非具体政策不妥而引起批评,但是对梁班子的负面效应,与政策争议比较,更为深层,因为涉及梁班子是否开诚布公.梁振英竞选期间,一再强调他行事会开诚布公,但是一个多月实践下来,他个人以及个别官员的行事作风,与开诚布公差之远矣.(A02)