〔港报社评〕全面检测输港婴儿奶粉--文汇报8月9日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
食物安全中心抽验市面奶粉样本,结果指两个日本品牌奶粉的样本,碘含量低于世界卫生组织建议的1/3,估计香港约1,000名婴儿受影响,呼吁市民停用有关品牌的奶粉.事件反映香港对进口奶粉缺乏检查和监控制度,以致有问题的奶粉能够在港销售,损害婴儿健康.当局需认识到问题的严重性,从中汲取教训,除要做好为受影响婴儿验血等补救措施,更要建立检查制度,一视同仁检测输港食品,同时确保有问题奶粉不会循水货渠道流入香港,保障婴儿健康.
各地食品安全标准因地缘情况和社会习惯不同而存在差异,全面检验输入食品是保障安全的关键所在.以今次事件为例,日本对奶粉的碘含量要求和香港不同,不符合香港标准.香港过去对先进国家的入口货品存在一种惯性信任,检验松弛,问题奶粉一直在香港市面出售.当局应从今次事件汲取教训,一视同仁抽验各种婴儿食品,同时进一步全面抽查其他输港食品的营养含量和安全标准,堵塞食品安全漏洞.
当局明晚起为进食过有问题奶粉的婴儿验血,但部分婴儿是出生以来已饮用,当局宜扩大验血婴儿年龄层,更要密切跟进香港婴儿发育有否出现异常情况.虽然日本奶粉受去年大地震核辐射影响销情,惟日本奶粉较美国奶粉便宜,加上不少日本品牌在港并无总代理,个别商人会透过水货渠道输港,令香港难以掌握输港奶粉的批次、质素和数量.当局需制定验查指引,加强巡查市面情况,确保有问题水货奶粉不会流入香港.(A07)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。