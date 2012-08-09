〔港报社评〕全面检测输港婴儿奶粉--文汇报8月9日

食物安全中心抽验市面奶粉样本,结果指两个日本品牌奶粉的样本,碘含量低于世界卫生组织建议的1/3,估计香港约1,000名婴儿受影响,呼吁市民停用有关品牌的奶粉.事件反映香港对进口奶粉缺乏检查和监控制度,以致有问题的奶粉能够在港销售,损害婴儿健康.当局需认识到问题的严重性,从中汲取教训,除要做好为受影响婴儿验血等补救措施,更要建立检查制度,一视同仁检测输港食品,同时确保有问题奶粉不会循水货渠道流入香港,保障婴儿健康.

各地食品安全标准因地缘情况和社会习惯不同而存在差异,全面检验输入食品是保障安全的关键所在.以今次事件为例,日本对奶粉的碘含量要求和香港不同,不符合香港标准.香港过去对先进国家的入口货品存在一种惯性信任,检验松弛,问题奶粉一直在香港市面出售.当局应从今次事件汲取教训,一视同仁抽验各种婴儿食品,同时进一步全面抽查其他输港食品的营养含量和安全标准,堵塞食品安全漏洞.

当局明晚起为进食过有问题奶粉的婴儿验血,但部分婴儿是出生以来已饮用,当局宜扩大验血婴儿年龄层,更要密切跟进香港婴儿发育有否出现异常情况.虽然日本奶粉受去年大地震核辐射影响销情,惟日本奶粉较美国奶粉便宜,加上不少日本品牌在港并无总代理,个别商人会透过水货渠道输港,令香港难以掌握输港奶粉的批次、质素和数量.当局需制定验查指引,加强巡查市面情况,确保有问题水货奶粉不会流入香港.(A07)