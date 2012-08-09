〔港报社评〕监管欠顾港情,滋生奶粉"慌"--星岛日报8月9日

卫生署查出两款日本初生婴儿奶粉含碘量严重不足,可能影响甲状腺功能和脑部发育.香港需要设立机制,堵塞不及格奶粉遗害下一代的漏洞.

食物安全中心未待化验初生婴儿奶粉的工作全部完成,提早发布首批化验结果,并要奶粉商回收,防范奶粉对婴儿产生实质损害.当局同时公布,还有四款奶粉的含碘量略低于食物法典委员会的国际标准,分别产自日本、法国和美国,由于相差较少,仍然符合世界卫生组织的建议分量,故此不用回收,家长难免会增加戒心.

当局指两款须回收的奶粉占全港市场约3%,影响约1,000个婴儿,卫生署将开放10所母婴健康院接受这些婴儿检查甲状腺功能.现时还有不少8个月以上幼儿的家长,担心过去喂哺日本奶粉的影响,当局宜针对家长的疑虑,广泛讲解.

日本奶粉含碘量偏低,不一定是因为奶粉制造商偷工减料,可能与日本人的饮食和喂哺习惯有关.日本人多吃含碘量丰富的紫菜,婴儿在母体中已经从母亲身上吸收了不少碘质,到婴儿稍大,父母又会向他们喂饮海带汤水,故此日本婴儿不需要从奶粉中吸收大量的碘质.

港人饮食和喂哺习惯与日本人不同,因此,适用于日本婴儿的奶粉,不一定适用于港婴.可是,香港现时却没有机制,确保外国奶粉符合香港婴儿的营养需求,才可以在港发售.消委会早已批评政府对奶粉的监管不足,由进口奶粉到成分标签,政府须赶紧做好一套确保婴儿安全的机制,同时须加强宣传母乳育婴的好处,并且鼓励雇主提供适合喂哺母乳的工作环境.(A06)