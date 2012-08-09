〔香港热股〕西部水泥遭沽空机构狙击,复牌一度跌大挫逾16%

路透香港8月9日电---遭沽空机构Glaucus Research Group质疑财务数据的中国西部水泥(2233.HK)周四复牌后股价曾一度大挫逾16%至近10个月低位.公司发出公告逐点反驳有关指控,并正谘询法律意见,保留向Glaucus采取法律行动之权利.

Glaucus周三发出针对西部水泥的报告,而西部水泥在开市不久突然停牌.该股今天在发出澄清公告后复牌,早盘最多曾跌至1.09港元的自去年10月初以来低点,但不久股价即有支持,于香港时间10:16,跌幅收窄至6.15%.大盘恒生指数.HSI涨0.6%.

"该报告载有对本公司之若干指控或评论,属于毫无理据或失实声明."西部水泥公告称."本公司正谘询法律顾问,保留向Glaucus采取法律行动之权利."

公司的声明称,Glaucus是一名股票沽空人,并于股份价格下跌时赚取金钱.该报告指控公司的伪造其公开存档之财务报表,并虚报利润率.西部水泥指出,公司取得高利润率,主要原因是集团产品于2008年至2011年上半年之平均售价较高所致.

西部水泥主要于陕西省内单一市场运营,公司称,水泥产品于2008年至2011年上半年因西部大开发政策一部分的重大基建支出及省内现代化水泥产能有限,出现供不应求情况;加上陕西省水泥产品期内的平均售价一直较其他省份为高,造成公司的水泥毛利与业内其他可比较公司出现差别.

此外,Glaucus又质疑西部水泥以过高溢价收购水泥厂,公司指出,报告所指公司于2010-2011年期以平均每吨349元人民币收购的三间水泥厂,溢价大幅超过市价479%是无理据和事实根据的.

"水泥业及金融界深知中国目前收购水泥厂之价格,而明显可见每吨产能50元之收购成本完全是不可行."声明称,新型悬浮预热水泥产能目前于区内可接纳的收购成本为每吨产能300-400元之间,一旦计入负债时,水平与该公司近期进行的收购相若.

西部水泥表示,考虑到于中国水泥业的概略取代成本为每吨产能最少300元,而于过去六年公司需要约66亿元建造或收购该水平的产能,这与公司的水泥产能2006年底的150万吨增长至现时的2,370万吨相匹配.

近年多家民企先后"出事",也因此令到投资者对民企抱有戒心,并容易遭到"有心人"狙击.多家海外沽空机构屡次以中国民企作为目标.

近年冒起甚快的恒大地产(3333.HK)于6月份就遭沽空机构Citron Research质疑账目造假,恒大管理层频频反击,且获得多家投行护航指Citron的针对不合理.[ID:nSH0108569]而恒大地产管理层其后更到香港警方商业罪案调查科报案.此外,5月份时,曾撰写报告质疑超大现代(0682.HK)造假的分析机构Anonymous Analytics,就发表报告,对于中国从事香精香料生产的华宝国际(0336.HK)的账目提出质疑.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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