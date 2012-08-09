〔港股业绩〕利丰中期核心溢利按年衰退22%,但料下半年将有所改善(更新版)

(新增公司人士说法及分析师评论)

* 利丰中期核心经营溢利衰退22%

* 公司称欧洲不佳,美国相对稳定

* 力求下半年获利改善

* 中国作为采购市场表现强劲

路透香港8月9日电--为沃尔玛(WMT.N)和Target(TGT.N)等大型连锁店采购的香港利丰公司(0494.HK),上半年核心经营溢利按年衰退22%,低于市场预期.公司表示,欧洲市场仍未见起色,但美国市场相对稳定,下半年获利将较上半年改善.

利丰主席冯国纶在业绩记者会上指出,公司将非常专注改善下半年业绩,目前看起来下半年获利将较上半年好.

"美国还不错,(营业额)有着双位数成长,欧洲跟大家明白的一样."利丰总裁乐裕民(Bruce Rockowitz)称,"亚洲持续缴出很好的数字,中国经济数字显示放缓,但对我们的业务而言,还是相对的强劲."

"就采购(resourcing)国家而言,中国表现的相对好."他说.

利丰收盘后公告,中期净利按年增长33%至3.12亿美元,高于市场预估的2.72亿美元,但其中包含两项收购资产的应付代价重估收益,扣除此中期核心经营溢利仅2.21亿美元,按年衰退22%.公司称主要是LF USA业务扭转较预期慢以及对于LF ASIA的投资所致.

"业绩令人失望,市场没有想到这么差,明天的股价可能会有压力."第一上海证券策略员叶尚志称.

美林证券分析师曾省吾在报告中初步指出,利丰核心经营溢利较预期的低,且股息支付率也由去年同期的83.3%下降至50.6%.

不过,乐裕民及冯国纶再三表示,不放弃在2013年核心经营溢利达到15亿美元的"三年计划"目标,并会尽力就此作出调整.

"订单一直排到圣诞节,"冯国纶说,"现时手头的订单并不像去年时那么差."

**收购仍有银弹**

冯国纶并表示,未来股利政策将改以核心经营溢利挂钩,取代与净利连动,将有助于维持稳定的股息支付率(payout ratio)并增加现金储备,作为未来收购之用.

利丰此次派发中期股息0.15港元,较上年同期减少21%.

"我们三年计划的目标是核心经营溢利,改用核心经营溢利也是顺理成章."他说.

冯国纶同时指出,尽管欧洲情况不佳,但给多更多收购的机会,"我们有更多的机会以较好的价格收购资产,...亚洲也是快速成长的市场,我们同时会寻找相关收购的机会.

利丰上半年共收购了四个贸易业务网络项目,以去年营业额计为1.1亿美元.此外,也与Target在澳洲分支签订采购合同.

乐裕民表示,在今年3月募集5亿美元后,手头尚有3亿美元的银弹可用,可供挹注高达10亿美元的收购资源.

乐裕民3月时曾指出,尽管欧洲景气仍然不明朗,但美国的客户比去年此时乐观,部份州的就业情形也好转,带动重新进货(re-stocking)的需求.[ID:nSH0110664]

利丰今日收盘涨3.1%至15.98港元,过去三个月则累计下跌5.8%.(完)

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