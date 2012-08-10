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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 08:04 BJT

《香港报摘》--经济日报8月10日

* 要闻版头条:

--中国内地7月居民消费价格指数(CPI)涨幅创两年半新低,工业品出厂价(PPI)亦创下33个月新低,显示经济仍在低位徘徊,稳增长政策需要加码;下调存款准备金率几无悬念.

* 其他:

--雅天妮(0789.HK)称其主席兼行政总裁谢超群早前失踪,是从内地返回香港途中因涉嫌"毒品相关罪行"被深圳警方扣留问话,但因证据不足而被保释,惟尚待进一步调查.

--香港电讯信托(6823.HK)今年上半年纯利按年升近45%至7.78亿港元,略低于市场预期.

--TCL通讯2618.HK今年上半年盈利大跌73%至1.05亿港元,主要受现时智能手机效益不高拖累毛利率.

--星展银行(DBSM.SI)香港宣布向非本港居民提供人民币服务,包括人民币结算户口、定存户口、兑换、汇款及其他投资服务.

--永亨银行0302.HK中期净利按年下跌14.2%至10.26亿港元,不过若撇除物业收益因素,净利则升6.8%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 曾祥进

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