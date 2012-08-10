《香港报摘》--经济日报8月10日

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
* 要闻版头条:
--中国内地7月居民消费价格指数(CPI)涨幅创两年半新低,工业品出厂价(PPI)亦创下33个月新低,显示经济仍在低位徘徊,稳增长政策需要加码;下调存款准备金率几无悬念.
* 其他:
--雅天妮(0789.HK)称其主席兼行政总裁谢超群早前失踪,是从内地返回香港途中因涉嫌"毒品相关罪行"被深圳警方扣留问话,但因证据不足而被保释,惟尚待进一步调查.
--香港电讯信托(6823.HK)今年上半年纯利按年升近45%至7.78亿港元,略低于市场预期.
--TCL通讯2618.HK今年上半年盈利大跌73%至1.05亿港元,主要受现时智能手机效益不高拖累毛利率.
--星展银行(DBSM.SI)香港宣布向非本港居民提供人民币服务,包括人民币结算户口、定存户口、兑换、汇款及其他投资服务.
--永亨银行0302.HK中期净利按年下跌14.2%至10.26亿港元,不过若撇除物业收益因素,净利则升6.8%.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 雷美珍; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保