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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 08:17 BJT

《香港报摘》--信报8月10日

* 头版头条:

--中国内地物价通胀进入1%的时代,但由于各项实体经济指标仍逊于预期,反映内地经济仍在寻底,稳增长的迫切性更显突出.

* 其他:

--雨润食品(1068.HK)发出今年第二次盈利警告,预计今年上半年同比大幅下跌;另一方面,嘉里集团向联交所申报已减持雨润食品股份至4.77%.

--大新银行(2356.HK)与大新金融(0440.HK)中期纯利均录得单位数升幅,集团总经理王祖兴表示,由于前景尚未明朗,故派息更谨慎.

--宏利金融(0945.HK)第二季度净亏损3亿加元,因长期利率假设的转变而作出6.77亿加元拨备;今年上半年则录得纯利9.06亿加元,按年跌39%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 雷美珍; 审校 曾祥进

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