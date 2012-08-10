《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月10日

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透香港8月10日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7556港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收低10.45点,或0.08%,报13,165.19点.再次以微弱升幅延续涨势.[ID:nSB8551612] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 207.360 0.99 15672 16.082 0.51 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 11.040 1.66 38962 3.425 -0.15 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 58.000 1.19 153805 89.965 -0.21 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.970 1.33 57107 21.700 -0.23 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 127.170 1.48 42607 9.863 0.54 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 95.800 0.65 24875 7.430 0.54 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.270 0.48 208502 68.668 0.39 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 54.170 -0.17 14964 4.201 -0.45 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 15.950 1.46 231943 12.370 -0.40 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 17.170 -1.27 72043 13.316 -0.03 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 26.800 0.53 7445 5.196 0.31 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.800 0.55 3228 3.692 0.32 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.970 0.47 4435 1.316 -49.96 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.940 6.59 36770 0.301 -1.34 (完) --整理 雷美珍
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保