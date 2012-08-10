版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 08:37 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月10日

路透香港8月10日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7556港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收低10.45点,或0.08%,报13,165.19点.再次以微弱升幅延续涨势.[ID:nSB8551612]

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  207.360    0.99      15672            16.082       0.51
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   11.040    1.66      38962             3.425      -0.15
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   58.000    1.19     153805            89.965      -0.21
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.970    1.33      57107            21.700      -0.23
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  127.170    1.48      42607             9.863       0.54
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   95.800    0.65      24875             7.430       0.54
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.270    0.48     208502            68.668       0.39
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   54.170   -0.17      14964             4.201      -0.45
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.950    1.46     231943            12.370      -0.40
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   17.170   -1.27      72043            13.316      -0.03
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   26.800    0.53       7445             5.196       0.31
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.800    0.55       3228             3.692       0.32
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.970    0.47       4435             1.316     -49.96
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.940    6.59      36770             0.301      -1.34 (完)

  --整理 雷美珍

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐