《香港报摘》--其他报纸重要消息8月10日

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
* 明报:
--永亨银行0302.HK董事长兼行政总裁冯钰斌称,该行下半年将继续争取按揭业务,若欧资银行持续撤出香港巿场,该行会考虑收购其业务,以保持贷款增长.
* 星岛日报:
--中国水务地产(2349.HK)称廉政公署派员到该公司调查,事件与2003-09年的购股权计划有关.
--大型发展商加快推出楼盘,其中恒基地产(0012.HK)部署下半年推出六个项目,涉及逾3,800伙.
* 苹果日报:
--联交所资料显示,华能国际(0902.HK)(600011.SS)大股东华能集团近期累计减持华能国际共2,360万股H股,持股量降至13.96%.
* 东方日报:
--中国海外(0688.HK)今年首七个月累计销售额752.6亿港元,同期旗下中国海外宏洋(0081.HK)的销售额为91.58亿港元;两公司均已完成全年目标逾90%.
* 文汇报:
--保利协鑫(3800.HK)预期截至今年6月底止半年亏损约3.3亿港元,因欧债危机令光伏市场发展步伐放慢,产品价格下跌.
* 大公报:
--大新银行(2356.HK)执行董事王伯凌称,预计今年下半年营运保持稳定,可望维持派息比率水平.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 林高丽
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保