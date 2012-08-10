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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 08:55 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息8月10日

* 明报:

--永亨银行0302.HK董事长兼行政总裁冯钰斌称,该行下半年将继续争取按揭业务,若欧资银行持续撤出香港巿场,该行会考虑收购其业务,以保持贷款增长.

* 星岛日报:

--中国水务地产(2349.HK)称廉政公署派员到该公司调查,事件与2003-09年的购股权计划有关.

--大型发展商加快推出楼盘,其中恒基地产(0012.HK)部署下半年推出六个项目,涉及逾3,800伙.

* 苹果日报:

--联交所资料显示,华能国际(0902.HK)(600011.SS)大股东华能集团近期累计减持华能国际共2,360万股H股,持股量降至13.96%.

* 东方日报:

--中国海外(0688.HK)今年首七个月累计销售额752.6亿港元,同期旗下中国海外宏洋(0081.HK)的销售额为91.58亿港元;两公司均已完成全年目标逾90%.

* 文汇报:

--保利协鑫(3800.HK)预期截至今年6月底止半年亏损约3.3亿港元,因欧债危机令光伏市场发展步伐放慢,产品价格下跌.

* 大公报:

--大新银行(2356.HK)执行董事王伯凌称,预计今年下半年营运保持稳定,可望维持派息比率水平.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 林高丽

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