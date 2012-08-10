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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 10:05 BJT

〔离岸人民币〕南方东英和易方达分获50亿和20亿元RQFII额度

路透香港8月10日电---继华夏基金(香港)之后,中国国家外汇管理局再批复两家基金管理公司共计70亿元人民币投资额度,用于发行人民币合格境外机构投资者(RQFII)相关A股交易所交易基金(ETF)产品.

外管局的RQFII投资额度审批情况表显示,南方东英资产管理有限公司和易方达资产管理(香港)有限公司分别于7月27日获批50亿和20亿元额度.

上述两家公司的投资标的分别为富时中国A50指数和中证100指数.

中国政府于去年12月正式宣布启动RQFII,首批额度为200亿元,分配给九家基金公司和12家券商.此后批出500亿元第二批额度,用于发行人民币A股ETF产品.

香港市场首只人民币计价A股ETF(交易所交易基金)--华夏沪深300指数ETF(83188.HK)上月17日在港交所挂牌,总上市量接近40亿元人民币,未用尽50亿元额度.

目前在共计700亿元额度的RQFII中,已获外管局批准使用的额度为320亿元.(完)

--记者 陈敏; 审校 林高丽

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