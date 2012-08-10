〔离岸人民币〕南方东英和易方达分获50亿和20亿元RQFII额度

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透香港8月10日电---继华夏基金(香港)之后,中国国家外汇管理局再批复两家基金管理公司共计70亿元人民币投资额度,用于发行人民币合格境外机构投资者(RQFII)相关A股交易所交易基金(ETF)产品.
外管局的RQFII投资额度审批情况表显示,南方东英资产管理有限公司和易方达资产管理(香港)有限公司分别于7月27日获批50亿和20亿元额度.
上述两家公司的投资标的分别为富时中国A50指数和中证100指数.
中国政府于去年12月正式宣布启动RQFII,首批额度为200亿元,分配给九家基金公司和12家券商.此后批出500亿元第二批额度,用于发行人民币A股ETF产品.
香港市场首只人民币计价A股ETF(交易所交易基金)--华夏沪深300指数ETF(83188.HK)上月17日在港交所挂牌,总上市量接近40亿元人民币,未用尽50亿元额度.
目前在共计700亿元额度的RQFII中,已获外管局批准使用的额度为320亿元.(完)
--记者 陈敏; 审校 林高丽
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保