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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 09:36 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘跌0.3%,利丰因业绩下滑暴跌逾18%

路透香港8月10日电---香港股市周五开盘下滑,受利丰(0494.HK)暴跌18.5%拖累,该公司公布上半年核心溢利按年减少逾20%,引发多家券商调降其评级.[ID:nSH0112543]

指标恒生指数.HSI开盘跌0.3%,报20,020.7点.恒生国企指数.HSCE开盘持平.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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