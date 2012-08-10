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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 09:26 BJT

〔香港个股〕利丰开盘大跌18.5%,因中期核心溢利按年衰退22%逊预期

路透香港8月10日电---为沃尔玛和Target等大型连锁店采购的香港利丰(0494.HK)开盘大跌18.52%至13.02港元,因此前公布中期核心溢利按年衰退22%打击市场信心.

利丰周四公布,中期净利按年增长33%至3.12亿美元,高于市场预估的2.72亿美元,但其中包含两项收购资产的应付代价重估收益,扣除此中期核心经营溢利仅2.21亿美元,按年衰退22%.[ID:nSH0112511](完)

--记者 陈敏; 审校 曾祥进

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