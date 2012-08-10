〔港报社评〕楼价复炽,梁振英要表态要行动--经济日报8月10日

新政府上场仅月余,香港楼价升势再燃,此因新班子对楼市既无表态、又欠对策,令曾憧憬或担忧新政府会遏楼市的市民,改信港府不会下手,故高追楼价上车.特首梁振英要解市民住屋难题,须速推能安民心的短期长期房策.

梁振英当选但未上任前,楼市一度横行,他竞选特首时表示会理顺楼市,故不少市民憧憬或忧虑新政府会出手调控,对楼市采观望态度.惟他上任后,无论姿态与行动暂都非如此.

姿态而言,梁振英改变了竞选时对楼价关切的高姿态,现表明不会刻意打压楼价.未对再度攀升的楼价表态.

行动方面,梁振英上任后所推具体房策,仅得明年起每年推5,000个白表名额买免补地价居屋一招,惜此措施未落实已先推高居屋二手楼价,以至拉动细价楼飙升,令市民更相信新政府纵有心,亦无力理顺楼市.

政府必须提出具说服力的中长期房屋策略.新政府上任已一个多月,对增加公屋、居屋、私楼供应仍未有具体表现,市民无法预期何时能受助或以较合理楼价上车,不得不陆续改为高追楼价赶上车.

超低息环境持续、新政府房策未有作为,市民深感楼价易升难跌,急于入市上车,惟楼价愈追愈高,惹来更多市民愈高愈追,楼市泡沫将变得更凶险.作为负责任政府,梁振英须尽快对对楼市明确表态,稳定楼市的短中长期策略更不能等明年1月施政报告才交代,否则楼市飙升尾大不掉,对市民、政府、楼市与经济,恐怕都是大炸弹.(A10)