〔港报社评〕楼价复炽,梁振英要表态要行动--经济日报8月10日

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
新政府上场仅月余,香港楼价升势再燃,此因新班子对楼市既无表态、又欠对策,令曾憧憬或担忧新政府会遏楼市的市民,改信港府不会下手,故高追楼价上车.特首梁振英要解市民住屋难题,须速推能安民心的短期长期房策.
梁振英当选但未上任前,楼市一度横行,他竞选特首时表示会理顺楼市,故不少市民憧憬或忧虑新政府会出手调控,对楼市采观望态度.惟他上任后,无论姿态与行动暂都非如此.
姿态而言,梁振英改变了竞选时对楼价关切的高姿态,现表明不会刻意打压楼价.未对再度攀升的楼价表态.
行动方面,梁振英上任后所推具体房策,仅得明年起每年推5,000个白表名额买免补地价居屋一招,惜此措施未落实已先推高居屋二手楼价,以至拉动细价楼飙升,令市民更相信新政府纵有心,亦无力理顺楼市.
政府必须提出具说服力的中长期房屋策略.新政府上任已一个多月,对增加公屋、居屋、私楼供应仍未有具体表现,市民无法预期何时能受助或以较合理楼价上车,不得不陆续改为高追楼价赶上车.
超低息环境持续、新政府房策未有作为,市民深感楼价易升难跌,急于入市上车,惟楼价愈追愈高,惹来更多市民愈高愈追,楼市泡沫将变得更凶险.作为负责任政府,梁振英须尽快对对楼市明确表态,稳定楼市的短中长期策略更不能等明年1月施政报告才交代,否则楼市飙升尾大不掉,对市民、政府、楼市与经济,恐怕都是大炸弹.(A10)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保