〔港报社评〕胶粒事件如一面镜子折射各方承担与取态--明报8月10日

150吨胶粒漂浮香港海域,对海岸生态和海产养殖业造成影响,公民社会最先起动,政府其后跨部门协调,且看能否发挥公权力,处理好善后工作.货主中石化昨日表态,在法律责任厘清之前,先拨出1,000万元,用于打捞和清理胶粒工作,中石化此举值得肯定,另一间涉事的国企中海集运,应借监中石化的做法,履行法律和企业社会责任.

中石化是胶粒货主,也是受害者,但是在事发后的处理,积极主动.据DB Green成员证实,沙滩发现胶粒之后,中石化很快与他们联络会商,又组织义工清理,显示他们对中石化的表现,甚为受落.

中海集运是承运商,中石化把150吨胶粒,交付它运输.迄今中海集运坚持,根据合约,这次事故的赔偿和清理责任,应由船东负责.若中海集运想撇清责任,就应该公开它与中石化和船东的合约,证明它毋须负责,否则,只会被解读为诿过船东,推卸责任.中石化昨日在记者会透露,他们要求中海集运书面交代事故,但是,迄昨仍未收到.身为承运商,出了这种事,除了法律责任,中海集运的认知里有没有企业社会责任概念?

胶粒事件,货主中石化、承运商中海集运,都是香港的上市公司,只要政府贯彻林郑月娥的追究到底信念,他们都要配合调查.至于涉事的船东"厦门永信捷海运有限公司",传媒仍然无法接触,这是公权力发挥作用的时候,政府在追究事故责任方面,若能交出成绩,则可以为政府就整件事的反应迟缓,扳回一些分数.(A03)