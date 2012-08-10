〔港报社评〕谷戴罪立功,薄案等续集--星岛日报8月10日

《汇市简讯》欧元/日圆迟滞，受欧元/美元及美元/日圆拉锯牵制
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
主政重庆时"唱红打黑"的薄熙来,妻子谷开来向法庭承认谋杀英国商人海伍德,官方公布明显把薄熙来从这件案中切割开去.谷开来杀人掀起的连串风波,间接导致薄熙来下台.中外政圈都关注,中国会否利用今次审讯整治薄熙来.今次官方处理方式淡化政治审讯的色彩,纯粹按法律审理.至于对薄熙来的处理,相信还有续集.
中国法律是杀人填命.谷开来有两大求情因素:其一是精神健康问题,其二是她戴罪立功,最后一点尤其有利减刑,即使判处死刑也可能缓期执行.日后倘在监狱内行为良好,两年后可以改为无期徒刑,10年后可以改为有期徒刑,前后坐牢至少10年.
谷开来作为本来有力问鼎中国中国政治局常委的薄熙来的妻子,自己又是"太子党"一员,中国在中外目光注视下,依法处理,要向国人和国际社会显示执法一视同仁,不会因为其背景而轻判,或者藉重判来作为政治打击的手段.
以过去中国拉到"不听话"的山头势力的经验,无论是北京市长陈希同,还是上海市长陈良宇,都不是以政治路线入罪,而是从贪污刑事罪行入手.谷开来案爆出连串丑闻,当中海伍德被指有份协助薄家大量转移财富到海外,他和谷开来的"经济利益矛盾"成为今次冲突杀机.无论薄熙来会否步陈希同和陈良宇后尘,成为贪污罪犯,他的雄厚家财来源,百姓也希望中国查清交代.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
0606GMT * 欧元/日圆亚洲时段区间为119.40-70 * 欧元/日圆现高于100日均线 * 100日均线目前在119.46，日线一目均衡云区底部在118.92 * 今日有7.43亿欧元的执行价119.25选择权到期，此一因素亦提供支撑 * 阻力在55小时均线119.64附近及日线一目均衡转换线119.94 * 风险仍偏向下，仍可能跌破一目均衡云区 (完) (编译 蔡美珍；; 审校 李春喜)
路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率12.25% 2017年2月22日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保