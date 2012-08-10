〔港报社评〕谷戴罪立功,薄案等续集--星岛日报8月10日

主政重庆时"唱红打黑"的薄熙来,妻子谷开来向法庭承认谋杀英国商人海伍德,官方公布明显把薄熙来从这件案中切割开去.谷开来杀人掀起的连串风波,间接导致薄熙来下台.中外政圈都关注,中国会否利用今次审讯整治薄熙来.今次官方处理方式淡化政治审讯的色彩,纯粹按法律审理.至于对薄熙来的处理,相信还有续集.

中国法律是杀人填命.谷开来有两大求情因素:其一是精神健康问题,其二是她戴罪立功,最后一点尤其有利减刑,即使判处死刑也可能缓期执行.日后倘在监狱内行为良好,两年后可以改为无期徒刑,10年后可以改为有期徒刑,前后坐牢至少10年.

谷开来作为本来有力问鼎中国中国政治局常委的薄熙来的妻子,自己又是"太子党"一员,中国在中外目光注视下,依法处理,要向国人和国际社会显示执法一视同仁,不会因为其背景而轻判,或者藉重判来作为政治打击的手段.

以过去中国拉到"不听话"的山头势力的经验,无论是北京市长陈希同,还是上海市长陈良宇,都不是以政治路线入罪,而是从贪污刑事罪行入手.谷开来案爆出连串丑闻,当中海伍德被指有份协助薄家大量转移财富到海外,他和谷开来的"经济利益矛盾"成为今次冲突杀机.无论薄熙来会否步陈希同和陈良宇后尘,成为贪污罪犯,他的雄厚家财来源,百姓也希望中国查清交代.(A06)