〔港报财经评论〕衰退世代的悲哀--信报8月10日

衰退世代的悲哀 /习广思

欧洲政客抛下”扞卫欧罗”的口头承诺后,通通都在放大假,市场炒作无以为继,没有好消息,亦没有坏消息,股市正是no where to go,未见大升,亦未大跌,一切等政客唞完暑才算.不过,资金仍是停不了.大市成交虽然偏低,但资金觅食未有停止过,两股资金力量依然活跃,这场资金游戏尚未停止,但无论是弹多一会,或炒多一转,眼下讲求快狠准,见好应收.欧洲市场没有方向,但中国内地公布7月份CPI放缓至1.8%,是30个月以来的最低水平,市场继而憧憬减息空间大增,中国”放水”有望.但社科院发表评论指出,房价一日不降,减息及降RRR都有难度.

A股先跌后升,带动恒指升至三个月高位,收报20,269点,上升203点.大市成交额474亿,沽空比率8.52%.看好的投资者挟仓目标仍是蓝筹股,落后蓝筹如利丰(0494.HK),香港银行如恒生(0011.HK)及地产股续有资金追逐.外电报导指,“沽神”保尔森旗下一只房地产基金在拉斯维加斯买入地皮,理由是看好美国楼市复苏.过去买林业,再而押注金矿股,前者是概念炒作,后者是赌金价狂升.然而,地皮是实在的有形资产,保尔森的投资,正反映市场追求一些更实在的有形投资,过去凭一个动听故事而炒起的概念,如今无人愿意付出溢价.近期中港地产股受到追捧,其中亦不无此原因.无论是内房股、香港地产股,或是房托股份,虽与地产相关,却涉及不同影响股价表现的因素.上半年内房股大幅跑出,反映政策调控临到尾声,加上融资压力的负面因素得到纾缓,但内房在年初是市场遗珠,年中反弹因获重新评价,直至上月楼市再度炽热,引发中国再出手的隐忧.无疑内房股存在政策风险,但其资产还是有数得计,而非单纯概念炒作,仍是下半年逢跌可买的对象.

香港地产股则是另一个故事.上半年地产股大幅调整,反映政策风险因素,但及至新政府上台后,政策风险大幅下降.由基本因素来看,这些香港地主受外围动荡影响相当细,公司资产净值更加有折让,成为资金另一个追逐对象.香港地产股由6月份开始急升,近日狂追落后,新地(0016.HK)股价急升,其他地产股似有机会挑战2月高位,目前应该是逢高可沽的时候.(B02)

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美汇本月或回复强势 /苏子

美汇指数在今年5月份以大阳烛的利好形态,显着在月线保历加通道的82.06顶部阻力以上收市.不过,美汇指数却并未能在随后的两个月承接5月份的强劲势头继续明显造好,6月份及7月份的收市价分别为81.60及82.67,已经返回月线保历加通道里及低于5月份的83.08收市价,故从月线图上看,美汇指数在5月份的强势似乎有机会为昙花一现,而美汇指数经过6月份及7月份的横行上落后,踏入8月份相信已令不少投资者感到有较大机会继续向下回落,甚至考验80心理关口.但大家宜留意美汇指数5月份在78.77水平开市后,最低仅见78.60便已止跌回升,即全月低位与开市价相若.而5月份最高曾见83.22,至于83.08的收市价则与此高位十分接近,而且5月份的高低波幅达到445点子或超逾5.5%,故可以说5月份所呈现的是一枝不一样的极具爆炸性的大阳烛,理论上应对美元后市起着极为正面的作用才对,不大可能为走势陷阱.

而美汇指数在6月份及7月份的高低位分别为83.39、81.16及84.10、81.53,两者的高低波幅分别为223点子及257点子,由于这两个月的高低波幅均不及5月份全月的三分之二波幅,故某程度看6月份及7月份的走势已可以视作为5月份急升后的正常调整,而经过连续两个月的调整市后,相信8月份将会是一个十分关键的月份.如8月份未见美汇指数继续向下作出更深的调整,反而可以向上突破7月份的84.10高位,相信美汇指数届时将有甚高机会承接5月份的强势继续向上爆升,而一众非美元货币料在美元再展单边升浪的大前提下,相信将无可避免全线走低.早前因为看见近期的CFTC期货仓位数据显示,大投机者在欧罗短仓上的赌注明显下降,而开始看好欧罗后市的走势,由于欧罗占美汇指数逾半的成分,因此,欧罗一旦止跌回升,美汇指数自然亦无运行了,故不利8月份的走势.

不过,本周早段欧罗兑美元却未能承接上周五的强劲反弹浪进一步挑战1.25心理关口,反而一直在1.24/1.2445间遇上严峻阻力,最后更连续两个交易天出现十字星的待变形态.加上到本周三美国市西班牙及意大利更被欧洲的评级机构DBRS下调评级,暂时放弃看好欧罗后市,反而更担心一旦欧罗兑美元在昨天明显失守10天SMA支持后,将会再次大幅走低,从而令美汇指数向上再次挑战上月的84.10高位阻力.(B06)