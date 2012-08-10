〔港报财经评论〕建筑工程股看俏--经济日报8月10日

建筑工程股看俏 /林瑞芬

港股又再有憧憬,触发恒指涨1%至20,269收市.小投资者指标--牛熊证启示,熊证重货区于20,500-20,599,牛熊证53:47,熊证略减但牛证未增重仓,对欧、美及中国救市的憧憬未断,不排除大户不给反弹势停,冲上杀埋熊仔至算,下降轨至21,000心理关口则为可能藉口而回阻力位.

上证昨收报2,174,涨0.6%,已连续五日涨升.回顾祖国7月份经济面,三头马车中,消费仍虚弱,同比增幅自3月以来缩减,7月进一步降至13.1%.1月至7月,全国固定资产投资增速与12至6月份比较持平,同比增长20.4%,投资则未有太大起色.生产物价指数自2011年8月连续12个月减速.7月工业增加值同比实际增长9.2%,显然低于市场预期的9.8%,比6月份还跌0.3%,强烈显示内部经济深受国内外政经因素拖累.工业投资及消费仍然疲弱,维稳经济的能力还不能算叫强,因此憧憬推动中国政策刺激经济的积极性将趋强.消费物价指数同比增速已连续四个月放缓,最近虽有美国旱情谷高农作物价格,从而可能传导到祖国粮食价格,不过料影响短暂性,因祖国夏粮已九年增,相对充裕,未来数月CPI料只小幅度反弹甚至持平,祖国仍有空间加强刺激经济措施.

三头马车,祖国能控制的莫过于固投,后市要稳增长催谷固投还是要大落力,地方换届完成后已陆续有地方投资规划公布,之后上马渐催谷到固投.房产投资乃固投支柱,保障性住房投资料续进取.由此,建议留意中国建筑(3311.HK),自上月以每股7.57港元配股后,现又临近高位,不断有券商发表看好报告,最近为摩通,指引将公布的中期业绩,销售与盈利将按年增长36%及35%.截至今年6月,集团之新合约已达全年目标83%,相信之后有所上调全年目标.业务收益有所增长,主要一来中国内地保障性住房工程.二来,香港的十大基建工程项目的陆续开工,为中国建筑可争取的利润.以之前接货大户至少30%利润算,中期目标起码近10港元,摩通更上望13港元.环顾现今港股,难得的盈利明朗增长股,估股价反覆最终能成功突破8.53港元,逢低收集该股胜算高,止蚀7.6港元,昨收8.48港元.建筑工程股除中国建筑之外,中交(1800.HK)亦可取,昨升3.7%,趋回试7.6港元至7.7港元,昨收7.03港元,止蚀6.6港元.(003)

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通胀或见底减息空间减 /余少文

中国内地7月经济数据差于预期,但没有影响中港股市齐反弹,国企指数一度重越10,000点.相信人民银行会加快降准,只是全球粮食出现危机,将会推高粮食价格,中国内地通胀或已见底,可能会影响央行减息步伐.A股先跌后升,沪深300指数和上证综合指数更录得五连升.国企指数则由头升到尾,一度高见10,010点,最后升94点或1%,收9,962点,成交额107亿港元,只有三分二主板H股可以随大市上升,今次轮到保险股领涨.而红筹指数升37点或1%,3,945点,成交额35亿港元,内房股成为火车头,中国移动(0941.HK)仍未能升破早前高位91.1港元,小心短期有回吐压力.国家统计局昨日公布的7月数据,普遍差于预期,CPI虽跌穿2%降至1.8%及见两年半低位,但高出市场预期0.1%.PPI则跌2.9%,低于市场预期跌2.5%,也是2009年10月以来最低,反映中国内地工业表现未有起色.即使是消费品零售额也只增长13.1%,差于预期的13.5%,也连续四个月放缓,关注的固定资产投资只增长20.4%,跟上半年持平,也令人失望.

中国内地房地产销售表现不俗,因为领导人在7月才密集式指要房地产调控不动摇,又派人到16省市督查地方政府调控行为,7月销情并没有受影响,首七个月商品房销售面积虽跌6.6%至48,593万平方米,但跌幅已连续四个月收窄.而同期商品房销售额更只降0.5%至28,699亿元人民币,降幅更连续五个月收窄.计算商品房首七个月每平方米销售价为5,906元人民币,较首六个月升1.2%,但再粗略计算7月单月每平方米销售额更高达6,339元人民币,较6月升12%,不排除是居民购买力经过一年多楼市调控后开始释放,难怪内房股造好.只是楼价反弹会令中国调控不手软,甚至乎增加措施来阻吓楼市反弹.

通胀持续下降,有助中国内地再减息,只是近期新闻已报导旱灾下,美国等粮食出口国出现失收,联合国估计粮食进口成本将升至1.24万亿美元,逼近历史高位.故中国内地7月通胀虽跌穿2%,主要由于猪肉价格同比下跌18.7%,是跌幅最大的类别,但环比只跌0.3%,不及车用燃料及零配件环比跌3.7%、鲜果跌2.9%.只是美国等粮食失收推高粮食价格,何时传导中国内地有待观望,惟担心中国内地通胀下降已见底或将见底,第四季出现反弹.(010)