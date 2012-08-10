《离岸人民币综述》高收益美元债市场遇冷,中资发行人转投点心债

记者 陈敏

路透香港8月10日电---挥之不去的欧债危机和疲弱的中国经济令中资公司高收益美元债券价格陷入深度折让,迫使一些希望通过发债融资的非投资级别公司转投点心债市场寻求契机.

最近,B/B2评级的中国天瑞水泥在路演后搁置了发行美元债券的计划,并重新委任牵头银行进入离岸人民币债券市场.而作为高收益美元债常客的中国房地产公司亦将目光转移到点心债,因今年以来美元债市场对中资高收益债券几乎关闭.

中国房地产开发商金地集团7月底成功发行12亿元三年期人民币债券,息率达到9.15%.该BB-评级的债券反响热烈,共吸引111个账户共47亿元认购额.

"对于中国一些高收益发行人来说,寻求替代融资渠道已经变得甚为重要."中银国际在报告中指出,今年以来美元债市场发行的中国名字的高收益率债只有20亿美元,同比下降83%.

中国房地产公司在境内资本市场融资有着明确的限制,无论是通过银行贷款还是债券市场,因中国政府正致力于抑制不断攀升的房价.

一些房地产公司去年初曾掀起发行合成型人民币债券的小高潮,这些债券以人民币计价但以美元结算,利用人民币升值预期获得相对较低的发行成本.但随着点心债市场的成熟,令其成为一个颇具吸引力的选择.

尤其是人民币/美元交叉货币互换(CCS)CNHUSQM3L3Y=TRHK近日升势凌厉,在周四创下1.95/2.25的记录新高,使得通过发行美元债并利用CCS转换成人民币收益的成本提高.

"一些房地产公司来发点心债也是想来试试水,看看市场到底怎样.发行人民币债券的好处是中资发行人不会有货币错配的问题.尤其现在市场对人民币有些看贬,那么发人民币就比发美元债要好."汇丰银行策略师刘洁称.

今年以来,人民币兑美元CNY=CFXS已经贬值超过1%,反应投资者对未来人民币走势预期的海外无本金交割远期合约CNY1YNDFOR=,隐含一年后人民币将贬值约1.3%.

本周图表:

人民币/美元交叉货币互换:link.reuters.com/hap89s

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 28,082.2 85

2. 渣打 14,507.6 49

3. 中国银行 9,860.6 13

4. 法巴 6,810.1 24

5. 巴克莱资本 6,411.7 13

**本周市场动态**

--香港财资市场公会周一开始将离岸人民币同业拆息率报价银行数目,由8家增至13家.新增银行分别为恒生(0011.HK)、花旗(C.N)、星展 (DBSM.SI)、中信银行国际以及建设银行<0939.HK 601939.SS>香港分行.[ID:nSH0112237]

--台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款6月底达158.62亿人民币,月增5.74%.尽管OBU的人民币存款持续创下新高,但其增速已稍有缓和,5月底的环比增速为15.8%.[ID:nST0535725]

--香港联交所(0388.HK)周一将"人证港币交易通"(TSF)的涵盖范围由人民币股票扩展至以人民币交易的股本相关交易所买卖基金(ETF)及房地产投资信托基金(REIT),首日使用量为18万元人民币,占总成交量约0.5%.[ID:nSH0112243]

--中国国家开发银行[CHDB.UL]发行的60亿元人民币金融债上周五在香港上市,成为联交所单次上市金额最大、品种最丰富的系列人民币金融债券.该笔债券首次面向非洲央行定向配售,欧洲、中东、非洲投资者认购占比首次突破60%.[ID:nSH0112123]

--据汤森路透旗下IFR报导,北控水务集团私募发行12亿元九年期点心债,息率为6.15%.美银美林和野村国际负责是次发售.该公司此前发行过14.5亿元三年期和5亿元五年期点心债.(完)

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