〔香港热股〕利丰核心溢利衰退令股价重挫两成,市场疑虑能否完成目标(更新版)

(新增分析师评论)

* 业绩不佳令老牌蓝筹股利丰大跌两成

* 拖累大盘约60点

* 市场怀疑是否能达成三年目标

* 投行纷调降评级

路透香港8月10日电---核心经营溢利大降,令环球消费品出口及物流集团--香港利丰(0494.HK)周四大跌近20%.市场人士指出,该家老牌企业核心经营溢利意外衰退逾两成,在宏观经济前景不明下,市场怀疑其是否能在明年完成盈利目标,不少投行调降评级.

分析师指出,尽管利丰称其美国市场相对较佳,但事实上目前欧美经济均缺乏动力,消费也相对低迷,令市场对公司前景感到忧心.

"这个业绩结果太令人失望."大华继显董事梁伟源说,"市场对它的营运模式是不是可行、只靠着收购是否能达成目标起了疑虑,尤其是在它的主要市场欧洲、美国宏观前景仍悲观."

受业绩不佳打击,利丰早盘以大跌18.5%跳空开出后即一路下滑,跌幅最大达22%至去年10月来低点12.40港元,本地时间下午13:10时,大跌20.78%至12.66港元.

作为恒指成份股一员,大型蓝筹股利丰今早跌势也拖累大盘,同时间恒生指数.HSI跌189.52点或0.94%,其中利丰贡献约60点.

利丰周四公布,中期净利按年增长33%至3.12亿美元,高于市场预估的2.72亿美元,但其中包含两项收购资产的应付代价重估收益,扣除此中期核心经营溢利仅2.21亿美元,按年衰退22%.

此外,利丰中期股息较上年同期减少21%,也令投资者失望.公司称未来股利政策将改以核心经营溢利挂钩,取代与净利连动,将有助于维持稳定的股息支付率(payout ratio)并增加现金储备,作为未来收购之用.[ID:nSH0112511]

**宏观经济前景不明,市场悲观**

德银发布报告称,"宏观经济前景不明确,特别是欧洲地区,虽然美国相对好,但未来12个月公司的分销业务是否能赶上尚不明朗,同时,投资者对于未来股息可能减少也感到失望."

德银将利丰评级由"买进"调低至"持有",目标价也降至14.95港元.

为沃尔玛和Target等大型连锁店采购的利丰公司,其业务分为三大块:分销、贸易及物流.其最大营收市场为美国,占中期营业额91.3亿美元的62%,其次是欧洲,营收占比为18%,亚洲则占13%.

汇丰更是将其评级由"加码"大幅调降至"减码",目标价格也由18.40港元降低至11.30港元,并称"在管理层仍以先前的成本合理化及交叉销售机会作为经营策略之际,我们相对宏观环境将会对此造成影响."

尽管公司高层再三称将致力于2013年达成核心经营溢利15亿美元的"三年计划"目标,分析师多称仍目标相当其挑战性.

但渣打银行研究部门主管严志雄则指出,尽管利丰上半年净利未如预期,但宏观环境疲弱也让利丰有更多的机会以较好的价格进行收购,若下半年有较大的收购案出现,公司获利仍有机会提高.

"收购有三个条件:一个是目标,一个是钱,另一个执行能力."他称,"利丰这三个都有,下半年只要有大的收购案,明年还是会继续成长."

渣打维持利丰"表现优于大盘"评级,目标价17.8港元亦维持不变.

利丰则表示,在今年3月募集5亿美元后,手头尚有3亿美元的银弹可用,可供挹注高达10亿美元的收购资源.公司主席冯国纶同时指出,尽管欧洲情况不佳,但给多更多收购的机会.

1906年由成立的利丰公司,目前是全球最主要的分销、采购集团,主要客户涵盖家用品、衣鞋等行业,被视为是终端消费的风向球.目前主要控股股东为冯氏家族.(完)

--记者 李珊珊/郭经伟; 审校 曾祥进

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